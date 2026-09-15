La Xunta acelera el empleo con un plan de 2,6 millones para integrar a 2.100 inmigrantes regularizados

El impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes tiene un reflejo directo en las cifras de demandantes de empleo de Galicia. En la actualidad, hay más de 2.100 personas recién regularizadas inscritas en las oficinas públicas gallegas como consecuencia de este proceso administrativo. Para dar respuesta a esta nueva realidad y conectar la fuerza laboral emergente con las necesidades del tejido productivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes la puesta en marcha de un programa específico dotado con 2,6 millones de euros para acelerar la integración real de este colectivo.

La iniciativa autonómica busca suplir lo que el Gobierno gallego considera una carencia fundamental del proceso estatal: la ausencia de medidas de acompañamiento efectivas. Rueda recordó que la Administración gallega no está de acuerdo con la forma en la que el Ejecutivo central ejecutó esta regularización, lamentando que no se consultara a las comunidades autónomas ni se evaluara el impacto sobre los servicios públicos del Estado del Bienestar. Sin embargo, subrayó que el objetivo ahora es promover una migración “ordenada, segura e eficaz” que beneficie tanto a los nuevos residentes como a las empresas con dificultades para cubrir vacantes. “Galicia está facendo o necesario para que estas persoas traballen e sumen”, destacó el presidente.

El plan arrancará mediante la firma de convenios de colaboración con nueve entidades sin ánimo de lucro

El plan arrancará mediante la firma de convenios de colaboración con nueve entidades sin ánimo de lucro con amplia experiencia en inserción, como Cáritas, Cruz Roja o Unións Agrarias.

Estas organizaciones se encargarán de cruzar las ofertas de empleo que gestionan, junto a las del propio servicio autonómico y las empresas de trabajo temporal, con los perfiles de las personas regularizadas. La primera fase, que se extenderá hasta finales de 2027, prevé itinerarios individualizados basados en “microcredenciales”.

Se priorizarán las acciones formativas breves y muy adaptadas a los puestos concretos que demandan las empresas. El proceso incluirá orientación, formación en igualdad, apoyo para obtener el carné de conducir de clase B y un seguimiento posterior, con la meta inicial de lograr la inserción laboral directa de al menos 500 participantes.