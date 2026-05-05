La Xunta crea un equipo de 50 técnicos para liberar a los médicos de familia de la burocracia y ganar tiempo de consulta

La Xunta de Galicia pondrá en marcha una unidad central de 50 profesionales para reducir la carga administrativa de los médicos de familia, en el marco de la reforma de la atención primaria que prevé completar en el primer semestre del año.

El objetivo es liberar tiempo de consulta para que los facultativos puedan centrarse en la atención directa a los pacientes, ya que actualmente entre el 30% y el 40% de su jornada se dedica a tareas burocráticas.

La nueva unidad se encargará de gestiones como tramitar recetas, solicitar ortopedias, elaborar informes de salud o gestionar ambulancias no urgentes, funciones que hasta ahora recaían en los médicos de cabecera.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la medida como parte de un plan integral de refuerzo del sistema sanitario, que incluye también cambios en la estructura de gestión y la creación de una nueva dirección específica para la atención primaria.

El anuncio llega en un contexto de debate político sobre la situación del sistema sanitario gallego, tras las críticas de la oposición, que advierte de una “situación crítica” en la atención primaria, mientras el Gobierno autonómico sostiene que se trata de una reforma para mejorar la eficiencia del sistema.

La Xunta subraya además que este año se destinarán 1.747 millones de euros a la atención primaria, la mayor inversión histórica en este nivel asistencial en Galicia.