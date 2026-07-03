Xunta y Fiscalía coordinan el despliegue de la Oficina Fiscal

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, presidieron este viernes la Comisión Mixta de Coordinación entre el Ministerio Fiscal y la Xunta, en la que se abordó la incidencia en las fiscalías de área de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, con especial atención al despliegue de la nueva Oficina Fiscal. Así, se realizó un seguimiento de las medidas organizativas vinculadas a la configuración de las oficinas.

En lo que se refiere a la evolución de la plantilla de las oficinas de las fiscalías de área, cabe destacar que se ha incrementado en casi un 50% desde 2014 hasta alcanzar los 149 efectivos actuales. Pese a la creación de cuatro plazas este año con la nueva oficina judicial en Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense y Vigo, la Xunta continuará evaluando la carga de trabajo y estudiando nuevas necesidades y solicitudes de refuerzo que puedan surgir.

Además de estas cuatro nuevas plazas, está prevista para este ejercicio la incorporación de ocho nuevos jueces que ejercerán funciones de refuerzo en Carballo, Ordes, Ribeira, Sarria, Cambados, Cangas, Ponteareas y Vilagarcía. En el encuentro también se abordaron cuestiones relacionadas con la formación continua del personal fiscal. En esta línea, la Xunta mantiene el compromiso de ofrecer contenidos adecuados al ordenamiento jurídico autonómico gallego. Entre los cursos impartidos por la Escuela Gallega de Administración Pública destacan los de lenguaje jurídico (nivel medio y superior), que incluyen a los profesionales de la Fiscalía entre sus destinatarios.

En la reunión también participaron el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Damián Rey, y el director general de Justicia, José Tronchoni, junto con otros representantes de la Xunta. Por parte de la Fiscalía asistieron la fiscal de sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo; el fiscal de la Unidad de Apoyo, Raúl Martínez; y los fiscales jefes provinciales de las cuatro provincias gallegas. La reunión se produce en un momento de coordinación entre la Xunta y la Fiscalía para adaptar la organización judicial gallega a la entrada en vigor de la Ley Orgánica, que impulsa una profunda reforma del servicio público de justicia con la creación de los nuevos tribunales de instancia y la reorganización de las oficinas judiciales y fiscales. En este marco, ambas administraciones mantienen un trabajo para adecuar las plantillas, los medios y los sistemas tecnológicos a las nuevas necesidades derivadas de la reforma.