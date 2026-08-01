La AP-9 será la autopista más cara de España desde noviembre

La autopista AP-9 entre Tui y Ferrol se convertirá en noviembre en la más cara de España. Recorrer los 220 kilómetros que separan ambas ciudades cuesta actualmente 28,10 euros, todavía lejos de los casi 40 euros que cuesta al usuario viajar por la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza. Sin embargo, ese coste durará solo unos meses. El próximo 10 de noviembre se pone fin a la concesión de uno de sus tramos, entre La Rioja y Aragón, que reducirá drásticamente el precio de la autopista a menos de la mitad y hará de la autopista gallega la más cara del territorio nacional, pese a contar con una prórroga ilegal.

La Ap-9 cuenta con una prórroga hasta el año 2048 que fue declarada ilegal el año pasado por la comisión europa

Vidas paralelas para la AP-9 y la AP-68. Ambas concesionarias de su explotación recibieron una prórroga por varios años, aunque el tiempo fue distinto. Para la autopista vasco-aragonesa fue de 25 años. En Galicia, Aznar la amplió por 48 años. Ambas también pertenecen a titularidad autonómica, aunque para la AP-9 todavía es necesario acordar las condiciones en una comisión de transferencia mixta entre Galicia y el Gobierno central. Y las dos han tenido una fuerte crítica por parte de sus usuarios ante lo elevado de sus precios. La tercera más cara de España es la AP-66, entre Meón y Campomanes, con un coste de 16,20 euros. Todas en el norte del país.

El coste por kilómetro más barato se encuentra en la provincia de Pontevedra. Concretamente, en el tramo de la AG-57 entre Puxeiros y Baiona, a 0,06 euros el kilómetro. La segunda más asequible también es gallega, con 0,07 euros por kilómetros en la AG-55 entre A Coruña y Carballo.