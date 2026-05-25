La Xunta procederá con Altri "en función do cumprimento da normativa"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

El Consello de la Xunta celebrado hoy por el Ejecutivo autonómico en Santiago ha abordado el futuro de la fábrica de Altri en Palas de Rei, Lugo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que decidirá qué hacer con las alegaciones presentadas por Altri "en función do cumprimento da normativa e sen atender a presións", en alusión a la presión ciudadana y las protestas contra el proyecto.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Rueda ha asegurado que la protesta del pasado domingo en Pontevedra en contra de Ence y Altri es "unha manifestación que se repite ano a ano" y ha garantizado que la Xunta cumplirá con la legalidad vigente en respuesta a las preguntas de los periodistas.

De esta forma, el líder de la Xunta recordó que Altri presentó alegaciones a tiempo "cando quedaban horas para que terminase o prazo", por lo que la Xunta procederá a examinarlas. "Igual que non cedimos a presións durante todo o proceso, e as houbo e moitas, tampouco llo vamos facer agora", ha sostenido.

A preguntas de la prensa sobre las protestas por la contaminación del embalse de As Conchas, en Ourense, Rueda ha asegurado que es un "tema que hai que solucionar" y ha afirmado que la Xunta solicitó datos a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para actuar lo antes posible, pidiendo que "non se faga política con este tema".