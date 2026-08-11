La Xunta prueba la operatividad del nuevo dron subacuático y del robot antiincendios

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acompañado por el gerente de la Axega, Marcos Araújo, asistió a una demostración del funcionamiento de los nuevos medios tecnológicos destinados al Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axega, entre ellos el nuevo dron subacuático y el robot de intervención con control remoto, adquiridos al amparo del proyecto Atempo. Con esta nueva dotación, la Axega refuerza las capacidades operativas de los servicios de emergencias.

El conselleiro pudo comprobar las prestaciones del dron subacuático, capaz de realizar búsquedas en aguas interiores de hasta 300 metros de profundidad y dotado de un brazo articulado para la recuperación o manipulación de objetos, así como las del robot de intervención portaherramientas con control remoto, destinado a reforzar la respuesta en tareas de extinción de incendios y rescate en zonas de difícil acceso.