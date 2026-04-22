La Xunta rechaza los tubos en las gárgolas del Obradoiro en Santiafo

El conselleiro de Cultura, José López Campos, expresó el rechazo “más que justificado” de los técnicos de su departamento a los tubos colocados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela. Un informe elaborado por ellos mismos sobre el proyecto recogía la colocación de lanzas, pero pedía estudiar este aspecto de “forma específica”.

En declaraciones a los medios, el responsable autonómico pidió encontrar una solución que “compatibilice la parte funcional con la estética”. Según recordó, aunque la reforma depende de Turespaña (adscrito al Ministerio de Industria y Turismo), la Xunta hizo una “supervisión” de la parte técnica del proyecto que se materializó en un informe que daba autorización a la realización de las obras y que hacía una serie de observaciones sobre aspectos que requerían de un estudio en detalle. Uno de ellos era la solución a las humedades en la fachada provocada por al caída del agua y, al respecto, mencionaba la colocación de lanzas. “Pero lo que establecía era que había que analizarlo pormenorizadamente con un documento específico para encontrar la mejor solución”, matizó.

Sin embargo, esa documentación “nunca se llegó a remitir”, en palabras del conselleiro de Cultura. Tras polemizarse el asunto durante la pasada semana, el Gobierno gallego remitió un escrito al Ministerio de Industria y Turismo para aclarar la solución adoptada y en el que ya expresaba este rechazo. Este asunto se abordará en concreto en una reunión con el arquitecto programada para esta semana y en la que se espera encontrar “una solución técnica adecuada, idónea y funcional”.