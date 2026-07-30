Xunta y universidades pactan una nueva PAU con más controles y garantías en los exámenes

La Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas (USC, UVigo y UDC) han cerrado el acuerdo para reformar la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con el objetivo de ofrecer un sistema "más seguro, más igualitario y mejor adaptado" al currículo de Bachillerato.

El acuerdo fue ratificado este jueves en una reunión entre el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y los equipos rectorales de las tres universidades, después de varias semanas de trabajo para redefinir el modelo tras la polémica generada por los errores detectados en algunos exámenes de la convocatoria de junio.

Según explicó el titular de Educación, la reforma busca que las pruebas "reflejen mejor la preparación del alumnado gallego", además de ofrecer más garantías tanto a los estudiantes como a sus familias. El nuevo texto iniciará ahora su tramitación administrativa.

Más presencia del profesorado de Bachillerato

Uno de los principales cambios será el refuerzo del papel de los docentes de Bachillerato en la elaboración de los exámenes. Los grupos de trabajo pasarán a estar formados por un máximo de dos profesores universitarios y cuatro docentes de Secundaria, con el objetivo de que quienes conocen de forma más directa el currículo tengan un mayor peso en el diseño de las pruebas.

Además, se implantarán mecanismos de supervisión por pares, de manera que los exámenes sean revisados por más de una persona antes de llegar al alumnado, reduciendo así el riesgo de errores o incoherencias.

Dos nuevas comisiones para coordinar la PAU

La nueva regulación crea una Comisión Organizadora, integrada por representantes de la Xunta y de las tres universidades, que será la encargada de fijar las directrices generales de los exámenes, los criterios de evaluación, el nivel de dificultad y la elaboración de bancos de materiales para diseñar los modelos de prueba.

Por otra parte, una Comisión Técnica asumirá la gestión operativa de la PAU, incluyendo la elaboración, custodia y distribución de los exámenes, la organización de las sedes, las medidas de seguridad y las adaptaciones para el alumnado con necesidades específicas.

La CiUG mantendrá la gestión de la admisión

Pese a los cambios organizativos, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) seguirá siendo la responsable del proceso de admisión a las universidades gallegas, gestionando las solicitudes de acceso, la oferta de plazas y su asignación.

Las tres universidades valoraron positivamente el acuerdo. La rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, aseguró que permitirá disponer de un sistema "más robusto", mientras que la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, destacó que la nueva norma mejora la coordinación y refuerza las garantías de las pruebas. Por su parte, el rector de la UDC, Ricardo Cao, subrayó que el texto es fruto del consenso y permitirá mantener los altos estándares del acceso universitario en Galicia.

La reforma adapta además la normativa gallega al Real Decreto 534/2024, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de acceso más homogéneo, transparente y con mayores garantías para el alumnado gallego.