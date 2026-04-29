Cuatro influencers inician un viaje secreto, pero una ourensana los destapa: "¿Qué hacen en Ourense?"

Pablo Vera, Manu Rivas, Lucía Correa y Anitarqp han anunciado este miércoles una nueva aventura juntos, intentando no revelar el destino que los ha juntado. Sin embargo, lo que iba a ser un misterio para su público ha terminado convirtiéndose en uno de los secretos peor guardados de TikTok. Los creadores de contenido, que suman más de seis millones de seguidores en sus redes sociales, han sido “descubiertos” antes de tiempo tras la publicación de una usuaria de Ourense.

Una ourensana destapaba el secreto a voces del viaje de estos influencers al filtrar su presencia en la estación de tren de la ciudad. “¿Qué hacen Lucía Correa, Maxim, Anita QPR, Pablo Vera y Pablo Rivas en la estación de Ourense?”, preguntaba en la publicación. En ella, varios comentarios reafirmaban la aparición de estos jóvenes en las calles de la ciudad: "estuvieron comiendo en el restaurante de mi madre" o "me hice foto".

Además, en los mensajes de este vídeo se desvelaba que los influencers están realizando el Camino de Santiago, grabando el proceso y compartiendo esta experiencia con su público. También el TikTok se ha llenado de burlas por la equivocación en el nombre de Manu Rivas, que la ourensana denomina como Pablo, o Anitarqp que le cambia las últimas letras por QPR.

Entre Bali y el Camino de Santiago

Mientras tanto, en los perfiles de los propios influencers, el tono era muy distinto. Entre bromas, los creadores alimentaban la incertidumbre sobre el destino del viaje, comparando la posibilidad de un destino paradisíaco como Bali con lo que finalmente parece ser un "retiro en Galicia" o "una ruta de senderismo", dejando entrever el objetivo real: el Camino de Santiago.

En el vídeo de presentación de esta aventura, uno de los integrantes comenta en tono humorístico que necesita un descanso tras la feria de abril, mientras otro asegura tener preparado “el viaje soñado”. Por su parte, Lucía y Anita ironizan sobre el plan: “No sabemos cómo nos han convencido para esto… seguimos prefiriendo Bali”, comentan mientras recorren calles de un entorno rural gallego.