Vídeo | El Empire State se convierte en el "algo azul" de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce dejó uno de sus momentos más simbólicos lejos del lugar de la ceremonia. Mientras la pareja sellaba su matrimonio en el Madison Square Garden, el Empire State Building iluminó su aguja de color azul, un gesto que el propio edificio compartió en sus redes sociales con el mensaje "Her something blue" ("Su algo azul").

La publicación no tardó en hacerse viral y fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores de la artista y del jugador de los Kansas City Chiefs, que llenaron las redes sociales de fotografías y vídeos del emblemático rascacielos. Muchos calificaron el enlace como la "boda del siglo", mientras otros hablaron del "evento del año" o del "cuento de hadas definitivo", expresiones que se repitieron entre los comentarios de los fans.

El guiño del Empire State Building fue interpretado como una referencia a la tradición anglosajona de que la novia lleve el día de su boda "algo azul", un símbolo asociado a la fidelidad, la buena fortuna y la prosperidad en el matrimonio. La iluminación convirtió al edificio en otro de los protagonistas de una jornada seguida por millones de personas en todo el mundo.

Durante horas, las etiquetas relacionadas con Taylor Swift, Travis Kelce y el propio Empire State Building acumularon miles de publicaciones, con seguidores celebrando cada detalle de una boda que llevaba meses generando expectación. Entre los mensajes más repetidos podían leerse expresiones como "Taylor's Version of Happily Ever After" ("la versión de Taylor del 'fueron felices para siempre'"), "Mother is married" ("Madre se ha casado", utilizando el apodo con el que muchos fans se refieren a la cantante) o "End Game", en alusión a la canción de Swift y al desenlace de una relación que muchos admiradores llevaban tiempo esperando.

Como acostumbra en fechas señaladas, el Empire State Building volvió a convertir su iluminación en un símbolo de celebración. En esta ocasión, lo hizo para sumarse a un acontecimiento que los seguidores de la pareja ya consideran uno de los momentos más icónicos de la cultura pop de los últimos años.