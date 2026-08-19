Una influencer con millones de seguidores se rinde al encanto de una ciudad de Galicia: "Absolutamente fascinada"

La influencer Violeta Mangriñán, que acumula más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, ha vuelto a situar a Galicia en el foco de las redes sociales. Lo que prometía ser una jornada de playa bajo el sol terminó convirtiéndose en una improvisada visita al centro de Vigo debido al impredecible tiempo gallego. Un cambio de planes que, finalmente, acabó conquistando a la creadora de contenido.

Mangriñán explicó a través de sus historias de Instagram que el tiempo había trastocado por completo la planificación de sus vacaciones. La influencer había previsto disfrutar de la playa, pero el cambio de las previsiones meteorológicas la obligó a buscar una alternativa.

"Estuve mirando el tiempo durante semanas y esta semana daba sol hasta el viernes, de repente ha cambiado el tiempo y da malo casi toda la semana", relató a sus seguidores mientras mostraba el estado del cielo.

Ante esta situación, ella y sus acompañantes decidieron poner rumbo a Vigo. El objetivo inicial era sencillo: conocer la ciudad y aprovechar para comprar ropa más abrigada ante el descenso de las temperaturas.

Fascinada con las calles y la arquitectura viguesas

Lo que comenzó como un plan alternativo para escapar del mal tiempo terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de su viaje por Galicia. Durante su recorrido por el centro de Vigo, Mangriñán compartió con sus seguidores diferentes imágenes de la ciudad y de algunos de sus rincones más reconocibles. Entre las estampas que mostró se encuentran la fachada del histórico edificio de la sede de Afundación y las calles empedradas del Casco Vello, que captaron especialmente su atención.

"Absolutamente fascinada con Vigo, qué ciudad tan preciosa. No es mi primera vez aquí, pero sí la primera que puedo recorrer sus calles", confesó la influencer en sus publicaciones. Aunque no era su primera visita a la ciudad, sí fue una oportunidad diferente para descubrirla a pie y disfrutar de su patrimonio y ambiente urbano.

La visita de Violeta Mangriñán vuelve a poner a Vigo en el escaparate de las redes sociales y demuestra cómo un cambio de planes puede acabar dando lugar a uno de los descubrimientos más inesperados de un viaje.

En esta ocasión, el tiempo gallego obligó a la influencer a dejar aparcada la playa, pero le permitió descubrir una faceta de Vigo que terminó sorprendiéndola. Su reacción ante las calles, la arquitectura y el ambiente de la ciudad refleja el atractivo de la urbe olívica incluso en los días en los que el sol decide no acompañar.