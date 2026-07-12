Un influencer argentino descubre "el mayor secreto de Ourense" con unas vistas espectaculares

Las redes sociales han vuelto a poner el foco sobre uno de los rincones más desconocidos de Ourense. El creador de contenido argentino Román Socias, conocido por sus vídeos sobre viajes, historia y curiosidades de España, ha compartido una publicación que acumula cientos de miles de visualizaciones tras mostrar un enclave histórico situado a pocos minutos del centro de la ciudad.

"El secreto mejor guardado de la ciudad de Ourense", asegura Socias al comienzo del vídeo. A lo largo de la grabación, el influencer recorre antiguos restos arqueológicos, explica algunas de sus peculiaridades y termina mostrando unas espectaculares vistas sobre el valle del río Lonia que han cautivado a miles de usuarios.

El lugar en cuestión es el Castro de Santomé, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Galicia para comprender la transición entre la cultura castreña y la romana. Situado a apenas tres kilómetros del centro de Ourense, este enclave combina patrimonio, naturaleza e historia en un entorno que sigue siendo relativamente desconocido para muchos visitantes.

Un yacimiento único en Galicia

Durante su recorrido, Román Socias destaca algunos de los elementos que más llamaron su atención. Entre ellos, las viviendas de planta casi cuadrada situadas en la parte superior del asentamiento, una característica poco frecuente en los castros gallegos.

En la zona inferior se conservan además dos construcciones de época romana, una de ellas identificada como una gran residencia señorial. Estos restos reflejan la evolución del poblado a medida que las costumbres y la arquitectura romanas fueron sustituyendo progresivamente a las tradiciones indígenas.

Las investigaciones arqueológicas sitúan los orígenes del asentamiento a comienzos del siglo I d. C. Su estratégica ubicación sobre un promontorio junto al río Lonia permitía controlar el territorio y ofrecía una excelente defensa natural, reforzada por murallas y fosos.

Las impresionantes vistas

Aunque el valor histórico del lugar es indiscutible, el momento más espectacular del recorrido llega al final. Desde uno de los extremos del yacimiento se obtienen unas privilegiadas vistas sobre las conocidas Marmitas de Gigante, unas curiosas formaciones geológicas modeladas durante miles de años por la acción del agua.

"Al final del recorrido, las vistas te van a enamorar", comenta el influencer en un fragmento del vídeo donde se ve el río y toda la ciudad, para rematar con una recomendación: "Visiten Ourense, que es una de las joyas de Galicia".

Cómo llegar al Castro de Santomé

El yacimiento se encuentra a unos tres kilómetros del centro de la ciudad y puede alcanzarse en apenas diez minutos en coche. El acceso está señalizado y la entrada es libre durante todo el año. También es posible llegar caminando a través de antiguos senderos que atraviesan el entorno natural del río Lonia.