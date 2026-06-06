Un año y medio de cárcel por cinco asaltos a negocios de Ourense

Cuatro días de robos y cinco establecimientos asaltados costaron la semana pasada a Cristian R.F. una nueva condena, esta vez de un año y medio de prisión. Todos los hechos ocurrieron en septiembre de 2025 en la ciudad y el modus operandi que utilizó fue similar en los distintos hechos: actuación preferentemente de madrugada; el objetivo fueron locales que estaban cerrados, la forma de entrar fue forzar la puerta o la persiana y en algunos casos el valor de los desperfectos causados mayor que el del botín.

El acusado tenía el objetivo en negocios de diversa índole, desde un restaurante hasta una peluquería pasando por un bazar, aunque el objetivo siempre era el mismo: el dinero de la caja registradora. Sin embargo, en dos de los robos se fue con las manos vacías. Uno de ellos fue una peluquería, a la que accedió forzando la puerta de entrada y causó desperfectos también en una de las televisiones, causando un perjuicio de 2.540 euros.

Los hechos llegaron a la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense en una audiencia preliminar que permitió a las partes alcanzar un acuerdo por el que la fiscal apreció la atenuante de adicción a sustancias tóxicas (era consumidor en el momento de los hechos) y de reparación del daño (consignó los 3.077 euros con los que tenía que indemnizar a los perjudicados).

Once condenas previas

Estas sirvieron para contrarrestar la agravante de multirreincidencia. A Cristian R.F. le constan, según recoge la sentencia, hasta 11 condenas previas por delitos de robo con fuerza emitidas entre 2017 y 2018.

Diez de ellas están extinguidas, ya que solo le queda por cumplir una del 19 de junio de 2018 dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra en la que lo condenó a un año y tres meses de prisión.

Finalmente, el acuerdo entre las partes permitió que el acusado admitiese los hechos ante la jueza. Por ello, fue condenado a un año y medio de prisión como autor de un delito continuado de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura.

Además, deberá indemnizar a los propietarios de cuatro de los negocios robados, el quinto fue la peluquería a quien la aseguradora del local ya pagó los daños causados en él. En consecuencia, Cristian R.F. deberá abonar 3.077 euros, cantidad que ya consignó en el juzgado antes de la celebración del juicio. La sentencia es firme y contra ella no cabe ningún recurso.