Vídeo | Álex Sola, jugador del Almería, estampa un coche borracho y lo abandona en el medio de la calle

El vehículo de Álex Sola, jugador del Almería, empotrado contra una furgoneta estacionada en la Avenida de Montserrat (Almería).

El futbolista del Almería Álex Sola se vio implicado en un accidente de tráfico durante la madrugada del domingo en Almería. El vehículo que conducía, un BMW gris de gran cilindrada, terminó empotrado contra varios coches estacionados en la Avenida de Montserrat, cerca de la rotonda próxima a una gasolinera.

Varios vecinos alertaron a la Policía Local, que se desplazó hasta el lugar del accidente. Según las informaciones publicadas por medios locales, Sola habría abandonado el lugar corriendo tras el siniestro y posteriormente regresó al vehículo para recoger algunas pertenencias. Los agentes localizaron finalmente al futbolista y le practicaron una prueba de alcoholemia, en la que dio positivo.

El accidente se produjo después de la victoria del Almería ante el Burgos (2-1), un encuentro que Sola no disputó. Según las informaciones disponibles, no hubo heridos en el siniestro, aunque el vehículo y los coches estacionados sufrieron daños.

Relacionado Un futbolista de Primera División causa expectación durante su visita a Ourense en pleno centro

La Policía Local abrió un atestado por alcoholemia tras el incidente. Algunas informaciones apuntan a que la prueba habría arrojado 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, aunque este extremo debe quedar sujeto a las actuaciones policiales correspondientes.

El episodio recuerda al protagonizado la pasada temporada por Aridane Hernández, entonces jugador del Almería, quien también sufrió un accidente en la capital almeriense y dio positivo en un control de alcoholemia. El central canario colisionó con varios vehículos en el barrio de La Vega de Acá y fue posteriormente detenido.