Un futbolista de Primera División causa expectación durante su visita a Ourense en pleno centro
PARÓN DE SELECCIONES
Un jugador de Primera División aprovechó el último fin de semana del parón de selecciones para visitar Ourense, pasear por el casco viejo y disfrutar de la gastronomía de la ciudad.
Ourense recibió este fin de semana la visita de un futbolista de Primera División, que aprovechó los últimos días del parón de selecciones para pasar unas horas en la ciudad. Quienes se acercaron este sábado a la Plaza Mayor para tomar el vermú pudieron encontrárselo paseando con tranquilidad por el centro histórico.
El protagonista fue Mario Soriano, jugador del Deportivo de A Coruña, que recorrió el casco viejo ourensano y eligió esta zona de la ciudad para quedarse a comer.
La presencia del futbolista no pasó inadvertida para algunos aficionados. Algún deportivista que lo reconoció aprovechó la ocasión para pedirle una fotografía, a la que Soriano accedió durante su visita a Ourense.
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