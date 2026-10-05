Vídeo | Ana Peleteiro acompaña en la Caminata de la Loba a Shakira: “Uno de los mejores momentos de mi vida”

Ana Peleteiro acompaña a Shakira durante la Caminata de la Loba en uno de sus conciertos en Madrid.

Ana Peleteiro es la protagonista con Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid. La atleta gallega fue una de las invitadas a participar en la conocida como "Caminata de la Loba", uno de los momentos más llamativos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La deportista, que había acudido previamente a varios conciertos de la cantante en la capital como espectadora, esta vez pudo formar parte del propio espectáculo. Peleteiro acompañó a Shakira en su recorrido hasta el escenario, junto a otras mujeres invitadas.

La participación tuvo lugar durante la residencia de Shakira en Madrid, donde la artista colombiana ofrece varios conciertos. En la "Caminata de la Loba", las invitadas acompañan a la cantante vestidas con túnicas y gafas plateadas hasta llegar al escenario.

“Uno de los mejores momentos de mi vida”

Peleteiro compartió después su emoción en redes sociales. “Yo ya me puedo morir tranquila”, escribió la atleta, que reconoció haber llorado durante el recorrido junto a Shakira.

Imágenes compartidas por Ana Peleteiro después del concierto de Shakira en sus redes sociales.

Imágenes compartidas por Ana Peleteiro después del concierto de Shakira en sus redes sociales.

“Aunque Shakira diga que las mujeres ya no lloran, yo hoy lloré y mucho por caminar a su lado”, aseguró Peleteiro, que calificó la experiencia como “uno de los mejores momentos de mi vida”.

La atleta gallega se suma así a la lista de mujeres conocidas que han acompañado a Shakira en esta parte de sus conciertos en Madrid, dentro del concepto de sororidad que la cantante ha incorporado a su gira.