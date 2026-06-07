Vídeo | El emotivo discurso de Antonio Banderas ante el papa León XIV: "Confieso haber sido víctima del hechizo de Dios"

El actor Antonio Banderas interviene durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena

El actor malagueño Antonio Banderas ha puesto en valor ante el papa León XIV la Semana Santa de Málaga, a la que ha definido como un “ritual majestuoso de arte, cultura y devoción” durante su intervención en un encuentro celebrado en el Movistar Arena de Madrid.

En su discurso, Banderas ha explicado al Pontífice cómo estas manifestaciones populares marcaron su infancia y despertaron en él preguntas profundas sobre la fe y la espiritualidad. El intérprete ha recordado escenas de su niñez en Málaga, la devoción de su familia y el impacto emocional de las procesiones y la música tradicional, como las saetas.

El actor ha subrayado que el arte popular forma parte de una experiencia colectiva que combina tradición, emoción y expresión cultural. También ha defendido que el arte no solo es belleza, sino también “pregunta, reflexión, contraste y revolución”, y que actúa como un espejo de la sociedad.

Banderas ha participado en el encuentro titulado “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte”, donde ha explicado que su presencia estaba vinculada al musical “Gospel”, del que es productor. En este contexto, ha definido el proyecto como una experiencia artística que, según sus palabras, refleja el “hechizo de Dios”.

Durante su intervención, el actor ha reivindicado el papel del arte como herramienta de denuncia social y como alternativa a la violencia. Además, ha advertido sobre el papel de la inteligencia artificial, defendiendo que debe estar al servicio del ser humano.

Banderas ha agradecido la presencia del papa León XIV en Madrid, calificándola como un gesto de cercanía y diálogo con la sociedad. También ha destacado la histórica relación entre la Iglesia y el arte, que ha considerado clave en el desarrollo cultural a lo largo de los siglos.

En vídeo

Puedes ver aquí el discurso completo del actor malagueño.