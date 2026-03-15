Vídeo | Katy Perry se "prende en llamas": el impactante y curioso momento de su nuevo videoclip

El momento en el que Katy Perry se habría prendido en llamas para su nuevo videoclip

Un video que circula en redes sociales muestra a la cantante Katy Perry aparentemente envuelta en fuego durante la grabación de un videoclip, lo que ha generado preocupación y debate entre sus seguidores.

En las imágenes se ve a una mujer con un vestido blanco rodeada de llamas en un set de filmación. Segundos después, miembros del equipo intervienen con extintores para apagar el fuego, controlando la situación rápidamente.

Aunque muchos creen que el video forma parte de un nuevo proyecto musical de la artista, no existe confirmación oficial de que se trate realmente de Perry ni de que haya ocurrido un accidente. Algunos usuarios sugieren que podría ser una escena controlada del videoclip o una doble de riesgo.

Mientras tanto, el clip sigue acumulando visualizaciones y comentarios en redes sociales, alimentando la curiosidad de los fans sobre el posible nuevo lanzamiento de la cantante.

¿Forma parte de un nuevo proyecto musical?

El video estaría relacionado con el supuesto nuevo sencillo de la artista titulado "Watch It Burn", un tema que aún no ha sido lanzado oficialmente pero que fue registrado en 2025 en bases de datos de derechos musicales. Este posible lanzamiento alimenta las especulaciones de los fans sobre el próximo álbum de la cantate conocido provisionalmente como "KP7", que marcaría una nueva etapa en su carrera.