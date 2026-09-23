Infidelidad en el baño, 40.000 euros en juego y vajilla rota: la boda en Gomesende que acabó en batalla campal

La boda acabó en una batalla campal. Se supone que iba a ser el día más feliz de la pareja, pero ella se encaprichó de un joven que formaba parte de la organización del evento hasta que logró llevarlo al baño, mientras que él estaba más preocupado por el dinero que los invitados iban a regalar a la pareja que por el affaire de su mujer.

Todo ocurrió el pasado sábado en Gomesende. La pareja —él vecino de Ramirás y ella de origen colombiano— había decidido formalizar su relación y tras la boda solo quedaba celebrar el banquete. Para ello habían elegido un coqueto enclave en A Casa da Tulla, una casona del siglo XVII muy cerca de la frontera con Portugal. Un lugar de ensueño que en poco tiempo se convirtió en el escenario de una pesadilla.

Discusión por 40.000 euros y agresión entre familias

Las cosas no fueron bien desde el principio y el amor no era precisamente uno de los ingredientes fundamentales de la relación. La recién desposada exigió en el mismo banquete que le entregara 40.000 euros de un supuesto acuerdo nupcial, que básicamente tendría que proceder de los regalos de los invitados. La negativa del ya marido acabó en una escalada verbal en la que mediaron los hermanos de la novia y la hermana del novio, pero lejos de calmar los ánimos se enzarzaron en una violenta discusión en la que varios invitados acabaron tirándose de los pelos y en mutuas agresiones verbales y físicas.

Los propietarios de A Casa da Tulla reconocieron que fue un espectáculo desagradable que acabó con rotura de la vajilla y otros desperfectos menores. Además, la mayor parte de los gastos del banquete están aún sin pagar. La violencia que alcanzó el enlace motivó la intervención de la Guardia Civil, que se personó en el recinto para levantar acta de la intervención y poner calma entre los familiares de uno y otro bando.

Infidelidad en los baños y petición de divorcio

La novia reconocía tras la ceremonia que habían bebido mucho durante la celebración y que se habían desahogado rompiendo cristalería y parte de la vajilla del enlace. Ella misma había aprovechado un momento de la celebración para retirarse hasta los baños con un joven que había participado en la organización del evento y con el que había tenido un rápido desahogo carnal.

De hecho, también reconocía la contrayente ante sus amigos que no sentía nada por su marido y por eso había puesto el caso en manos de su abogado para que tramitara el divorcio de forma inmediata. Sin embargo, el marido se opone a llegar a un acuerdo y le pide que continúen juntos.

La familia del novio rompe relaciones

La familia del novio asistía atónita al espectáculo que su hijo estaba protagonizando y decidió cortar toda relación con el vástago. Muy conocidos en Ramirás, pidieron a los familiares que no entregaran ningún dinero a su hijo, con el que cortaban toda relación culpándolo de mala cabeza y de una relación que solo le iba a generar problemas.