Giro en la caótica boda de Gomesende: los novios niegan la ruptura mientras circulan confesiones y vídeos de la batalla

El periódico volaba de mano en mano de los vecinos de Ramirás. Las conversaciones del día giraban en torno a la tormentosa boda que había protagonizado su vecino en Gomesende el pasado sábado y cuyo desenlace había sido tan truculento que puede pasar a la historia como la boda más efímera que se recuerda en el municipio.

En solo unas horas los contrayentes se juraron amor eterno, pelearon, hubo una infidelidad por medio y una petición de divorcio antes de acabar el día. “Es increíble lo que ha pasado”, “¿seguro que esto es verdad?” o “parece el guión de una película” fueron algunos de los comentarios que los parroquianos comentaban en el bar mientras apuraban el café.

Pero el interés no estaba solo en Ramirás, televisiones locales y nacionales se hacían eco de la noticia de La Región y la difundían en sus informativos y programas de entretenimiento. Añadían datos supuestos o inventados mientras engordaban el suceso con comentarios gruesos. Las redes sociales, muy proclives al cotilleo, vivieron con intensidad la jornada lanzando todo tipo de especulaciones sobre la pareja. Ourense se convertía así en 'trending topic' animado también por el suceso protagonizado por Ana Belén Vázquez en el Congreso de los Diputados con su espray de gas pimienta.

Todo el mundo quería poner cara a los novios y empezaron a circular fotos y vídeos de la feliz pareja llegando al altar. La ceremonia, corta y sin grandes discursos, finalizaba con el consabido: “Que se besen los novios”. Pero allí nadie se besaba y hubo que insistir, silbar y gritar para que se arrancaran. Y a partir de ahí todo se precipitó.

Los primeros brindis desinhibieron al personal y las conversaciones fueron subiendo de tono. Una frase del novio mandando callar al hermano de la novia inició el enfrentamiento entre las dos partes. La joven recién desposada tomó partido por su hermano y de las palabras pasaron a los pelos. Mientras una agarraba por el cuero cabelludo a otra invitada, la novia propinaba un golpe en el pecho a otra. “Me he roto las uñas del golpe” se lamentaba después.

Entre los vecinos empezaron a circular unos audios que ayudaban a explicar cómo una boda puede acabar en pelea pandillera en solo unas horas. En ellos se habla de un acuerdo prenupcial, de 40.000 euros como compensación, de una infidelidad con uno de los miembros de la organización —“era muy guapo”, se excusaba—, y de las ganas de firmar el divorcio, “no ahora, pero sí dentro de un año”. Una confesión en toda regla en la que no escatimaban detalles.

Mientras tanto, el novio compartía un mensaje en el que defendía el enlace, a su pareja y a su familia. “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”, decía. Además aseguraba que había alguien que les quería hacer daño y que nunca existió un acuerdo por la boda de 40.000 euros. También rechaza cualquier tipo de infidelidad: “Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”.

Lo que sí admite el novio es que hubo enfrentamientos. “Hubo dos peleas: una pequeña, que fue que mi mujer estaba hablando y mi hermana, que está enferma, le tapó la boca. A su hermano le sentó mal y montó algo de barullo. Y la segunda pelea, y más gorda, fueron dos invitadas que se agarraron de los pelos fuera del recinto”. Finalmente, la pareja asegura que siguen juntos. “Estamos en nuestra casa de A Coruña y trabajando”, concluyen.