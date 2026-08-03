Gomesende renueva su red de abastecimiento de agua

La Xunta de Galicia y el Concello de Gomesende han acordado una importante intervención para modernizar las infraestructuras de abastecimiento hídrico en el municipio, concretamente en la parroquia de San Lourenzo de Fustáns.

Con este propósito, la Xunta y el propio Concello han suscrito un convenio de colaboración institucional cuyo presupuesto total asciende a más de setecientos quince mil euros. El documento oficial fue firmado el pasado 31 de julio por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de la localidad, Pura Rodríguez, en un acto que también contó con la asistencia del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

El proyecto técnico contempla la renovación integral de aproximadamente seis kilómetros y medio correspondientes a la red general de abastecimiento. Esta necesaria actuación está diseñada de forma específica para solucionar las actuales deficiencias del tendido, reduciendo de manera drástica las pérdidas de caudal y minimizando el número de averías recurrentes. La compleja orografía de esta zona, ubicada en la ladera de una montaña y caracterizada por tener diversos núcleos habitados a diferentes niveles de altitud, requiere una profunda adaptación del sistema para asegurar que el agua llegue con la presión adecuada.

De este modo, la intervención garantizará un suministro estable, tanto en cantidad como en calidad, para los trece núcleos de población que componen esta parroquia ourensana. Para viabilizar esta obra pública, la financiación se estructurará de forma conjunta entre ambas entidades implicadas.

A través del ente Augas de Galicia, el Gobierno gallego asumirá el ochenta por ciento del coste total de la actuación, mientras que las arcas municipales del Concello de Gomesende aportarán el veinte por ciento restante. Esta importante inversión local forma parte de una estrategia autonómica de alcance mucho más amplio, orientada plenamente a la modernización de los sistemas municipales de abastecimiento hídrico continuado.

El territorio gallego presenta un enorme reto orográfico y demográfico singular debido a su elevada dispersión, sumando más de treinta mil núcleos de población. Para lograr hacer frente a esta particularidad, el plan global impulsado por la consellería cuenta con una partida económica de diecinueve millones de euros. Este presupuesto permitirá la ejecución de quince proyectos técnicos distribuidos en veintitrés concellos de la comunidad.

Con la renovación de las conducciones antiguas y la ampliación de las redes, se reforzará la seguridad del abastecimiento para una población estimada de cuatrocientas diez mil personas afectadas positivamente.