¿Supoñen as gafas intelixentes un perigo para a nosa intimidade?

SUEÑOS DE OLIMPIA
Julio de 1936, el fin del Madrid “republicano”
DIARIO LEGAL
Cada vez é máis habitual o uso de “smart glasses”, gafas equipadas con pequenos micros e cámaras, que fan que o día a día poida estar sendo capturado ao momento. A medida que esta moda se foi implantando, surxen dúbidas de si unha persoa pode gravar a outras sin pedir permiso e onde se atopa o límite a esta práctica.
Por elo, é importante recordar que a imaxe dunha persoa identificable é un dato de carácter persoal e, con carácter xeral, non está permitido captar a imaxe de terceiros de maneira indicriminada, en espacios públicos e, moito menos, si a persoa que está sendo gravada non deu o seu consentimento para elo.
Este tipo de gafas, a pesar de ser estéticamente moi similares ou incluso iguales que unhas gafas convencionáis, levan incorporados cámaras e micros, contando con funcionalidades que lle permiten captar sonidos, imaxes e outros datos do entorno. Pese a que recentemente medrou a preocupación polas posibles intromisións que puidera haber coa utilización destos dispositivos, non se pode afirmar que incumpran ou vulneren a normativa de protección de datos, senon que, como ocorre con outras tecnoloxías, poden ter usos lexítimos.
Dende a óptica de protección de datos, calquera uso que non sexa estrictamente persoal, é un tratamento de datos sometido ao Reglamento General de Protección de Datos e que a eventual responsabilidade que poida derivarse de un uso incorrecto destos dispositivos
Dende a óptica de protección de datos, calquera uso que non sexa estrictamente persoal, é un tratamento de datos sometido ao Reglamento General de Protección de Datos e que a eventual responsabilidade que poida derivarse de un uso incorrecto destos dispositivos, recaerá na persoa que faga uso, tanto pola captación como no seu caso, pola difusión.
A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través da súa web fai unha serie de recomendacións respecto ao uso destas gafas, incidindo en que debe considerarse o seu uso, equiparable ao de calqueira outro dispositivo de captación, por exemplo unha cámara e, polo tanto, apela á responsabilidade do que se capta, onde se capta-respetando lugares como vestuarios, baños,- do que se difunde e á incidencia na intimidade das persoas. Recalca que, a pesar de que estos dispositivos, dispoñen dun punto de luz que se ilumina cando está gravando, debe informarse ás persoas previamente e, especialmente, naqueles contextos nos que prime a privacidade. Respecto ao audio, é preferible evitar a súa gravación, sempre que non esté informada a persoa ou ben, exista un motivo que lexitime a mesma.
Ademáis, hai que ter en conta que estos dispositivos tamén poden recopilar datos relativos a ubicación, datas, horarios e patróns de uso que poden poñer en perigo a intimidade tanto de quen usa estas gafas como de terceiros, polo que unha correcta configuración inicial pode evitar consecuencias negativas futuras.
É indudable que a tecnoloxía medra a un ritmo frenético e que debemos adaptarnos “sobre a marcha” ás implicacións que conleva, non obstante, debemos de ter presente que un uso responsable destas gafas, contribuirá a protexer a nosa intimidade e tamén a de terceiros e que si actuamos con responsabilidade non temos por qué incumprir nin superar os límites establecidos.
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