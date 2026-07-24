De Bilbao, “blues rock from the gut”

LA REVISTA
La playlist de... Pablo Amann
LA REVISTA
“Realmente va a ser nuestro segundo intento en Ourense, ¡porque el primero fue arruinado por la lluvia! -explica Amann-. De ahí que volvemos y por partida doble: el 1 de agosto estaremos por la noche en la Plaza Mayor y el 2 al mediodía en Trampitán, con un show que hacemos en ‘Power Acoustic’, desgranando canciones que nos han esculpido como músicos”.
Pregunta. Están celebrando diez años de trayectoria como grupo y, teniendo en cuenta que tuviste una guitarra entre tus brazos de muy niño, ¿qué tanto se cumplió respecto de lo que imaginabas o soñabas sería tu incursión en la música?
Respuesta. Sinceramente, ese niño se tendría que pellizcar para creerse lo que ha venido desde entonces. Cinco álbumes de estudio, diez años de carretera, tocar en sitios tan dispares incluyendo giras internacionales, ante tanta gente desconocida y a la vez tan cercana. Nunca pensé que eso me iba a pasar a mí. Me siento enormemente afortunado por ello.
P. ¿Y te queda algún sueño u objetivo por cumplir?
R. ¡Claro! ¡La vida es sueño!
P. Se presentan como una banda de “blues rock from the gut”, lo cual suena muy visceral. ¿Cómo y por qué surgió tu gusto por el blues y el rock clásicos y cómo definirías lo que haces una vez pasa por tus manos?
R. La música que hacemos nace de nuestras entrañas, de lo más profundo del alma y de nuestras emociones. El amor al blues nació de muy joven porque lo identificaba como una música llena de autenticidad. Desde entonces mi amor por la música negra no paró de crecer y por eso nuestra música está muy influenciada por esa herencia, pero con un gran interés por sonidos nuevos, que introduzcan un elemento contemporáneo.
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