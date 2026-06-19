¿Hay canción perfecta? El vigués Miguel Marcos contesta en Ourense

A a modo de ensayo-manual, Miguel Marcos escribió “Viaje hacia la canción perfecta”, un libro que el músico, productor, escritor y docente vigués presenta en Ourense el 20 de junio en la librería Tanco, incluyendo un set acústico al frente de su proyecto musical Nueva Tragedia. “Escribir canciones es un regalo a uno mismo, independientemente de que las escuchen un estadio entero o tres personas”, asegura quien dirige el Área de Creación Musical y Narrativas Sonoras de la Escuela de Escritores de Madrid, donde imparte el único curso anual de songwriting y composición de canciones.

Pregunta. Haciendo alusión al título del libro. ¿Hay una canción perfecta? Si la hubiera, ¿cuál sería?

Respuesta. La canción perfecta no existe, pero sí el viaje que emprendemos hacia ella. Esa es la premisa desde la que escribí este libro. La excusa perfecta para habitar espacios creativos tan mitificados como la artesanía de la canción. Es imposible encontrar la canción perfecta desde parámetros objetivos. Las canciones son organismos vivos, que nacen, se alimentan, se desarrollan y se reproducen y nunca mueren mientras haya alguien que las escuche, que las baile o que las cante. Me voy a mojar y te voy a decir tres canciones que para mí se acercan a la perfección: “Like a Rolling Stone” de Bob Dylan, “Space Oditty” de David Bowie y “Mediterráneo” de Serrat.

P. Dado tu expertise, ¿intentaste componer la canción perfecta?

R. Como te decía, nunca te pones a escribir una canción pensando en que vas a componer la canción perfecta. Ni siquiera sabes por qué caminos te llevará. Johnny Cash decía: “Si tuviera que escribir una canción para esta misma tarde, no sería capaz. En cambio, si esta tarde la tuviera libre, podría dar un paseo por el bosque, escribir algunas ideas y luego tocar un poco la guitarra; es posible que al día siguiente componga una buena canción”.

P. El hecho de que el libro esté escrito a modo de ensayo-manual, ¿es para hacer más amable la lectura?

R. Mientras estaba escribiendo este libro me di cuenta de que no había prácticamente nada de bibliografía sobre escritura de canciones ni composición musical en castellano. Fue un reto, porque no existía una base previa, ni siquiera una reflexión interesante sobre la artesanía de la canción en castellano. Esa responsabilidad se la dejábamos a las musas. La modalidad ensayo-manual era necesaria para encontrar un equilibrio entre la parte divulgativa y un espacio de reflexión sobre lo que verdaderamente significa escribir una canción. No se trata de imponer una cátedra, sino de guiar a cualquiera que quiera escribir y componer o, simplemente, escuchar sus canciones favoritas desde el lugar en el que fueron escritas.