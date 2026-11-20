Director técnico y CEO de Ametlam, Hugo Rodríguez García (A Rúa de Valdeorras, 1976), confiesa que fue la vocación la que lo empujó a estudiar ingeniería forestal y crecer en un entorno rodeado de monte contribuyó de forma decisiva a ello. Ametlan es una empresa de ingeniería fundada en 2018 que desarrolla su actividad a partir de múltiples facetas, pero con el foco en la actividad forestal y de la gestión integral del monte.

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Pregunta. ¿Qué es AmetlaM?

Respuesta. Es una empresa de ingeniería con un modelo de negocio que se desarrolla en cuatro aspectos. El primero de ellos, como consulting de ingeniería tanto para empresas privadas como para el sector público, prestando asistencia técnica en el medio rural. El segundo es la gestión de activos forestales. El tercero es la certificación forestal. Somos certificadores bajo los dos estándares internacionales más importantes que hay en la actualidad que son PEFC y FSC. Y, por último, somos desarrolladores de software para la gestión forestal. Hemos creado una plataforma de gestión forestal que se llama Sinerxia que tiene un paquete de herramientas muy amplio, como simuladores forestales, tiene una herramienta de cálculo de carbono, otra para crear agrupaciones forestales de gestión conjunta.

P. ¿Qué activos forestales gestionan?

R. En la actualidad gestionamos alrededor de 30.000 hectáreas en el sur de Galicia, la mayoría en la provincia de Ourense, unas 2.000 hectáreas en la provincia de Zamora, en monte vecinal pegado a la provincia de Ourense, porque pertenecen al ayuntamiento de Hermisende y ahora hemos incorporado otras 2.000 hectáreas aproximadamente en el norte de Portugal.

P. Hablaba de los estándares de certificación. ¿En qué beneficia certificar?

R. Estos estándares de certificación aportan un mayor valor añadido a todos los productos que generan nuestros montes, que son gestionados de forma multifuncional, no solo producen madera. Además, en uno de esos estándares se pueden certificar los servicios ecosistémicos que producen. Porque no solo generan productos, también generan servicios ecosistémicos como biodiversidad, agua, suelo. Por ejemplo, en FSC se pueden certificar esos servicios y algunos de los montes que gestionamos están certificados tanto en biodiversidad, agua, cuencas hidrográficas como en servicios sociorrecreativos. De hecho, fuimos los primeros en certificar un monte en servicios sociorrecreativos de España, concretamente el monte de Santa Tecla en A Guarda.

P. ¿Qué implica certificar un servicio sociorrecreativo?

R. Significa que la gestión forestal está condicionada por los beneficios sociales o recreativos que tiene ese monte y en el caso de Santa Tecla está claro, es un castro que tiene alrededor de doscientas mil visitas al año. En otros es la biodiversidad, el agua. Muchos de los montes que gestionamos en A Veiga están en la cabecera de una cuenca hidrográfica y para que podamos beber agua limpia aguas abajo hay que gestionar los montes aguas arriba. El bosque funciona como si fuera un gran filtro verde que no solo depura, sino que garantiza que tengamos un recurso hídrico abundante y de calidad.

P. ¿Cómo está el monte gallego? ¿Aprobaría el examen de buena gestión?

R. La verdad es que, a la vista de todo lo que sucedió el año pasado con los incendios forestales, la gestión que se está haciendo no es todo lo buena que debería.

P. ¿Cuál sería su receta para prevenir situaciones como aquella?

R. Necesitamos una gestión más activa ya no solo de los montes sino también de todo el territorio. Nosotros comenzamos siendo una gestora forestal y ahora ya somos más una gestora territorial que forestal. Porque es un territorio muy ligado al sector primario, donde también está la agricultura y la ganadería y compartimos espacio y hay que compartir muchas sinergias. De hecho, tenemos proyectos silvopastorales con ganaderos en extensivo, estamos proponiendo proyectos de agricultura regenerativa, y además el tipo de gestión forestal que promovemos es muy activa y muy peculiar que se llama cubierta forestal continua.

P. ¿En qué consiste?

R. Pues que siempre que podamos evitarlo, es decir que no tengamos un incendio, una plaga o una enfermedad intentamos no hacer cortas a hecho y los montes se gestionan siempre en cubierta para proteger el suelo que es uno de los bienes más preciados de nuestros montes. Eso significa que vamos quitando solo árboles que tienen una gran calidad, pero dejando los mejores con el fin de que los árboles con mejores condiciones sean los que a través de sus semillas creen la siguiente generación. Con esta silvicultura lo que intentamos es crear siempre una mejora genética de cada una de las especies que tenemos.

P. ¿Es rentable el monte?

R. Es muy rentable, aunque con plazos muy largos. Piensa que un monte de especies de rápido crecimiento tiene un retorno económico de diez a treinta años. En las especies de crecimiento lento y muy lento ya hablamos de cien y más años de períodos de carencia para que se puedan ver beneficios. Y es muy importante que el propietario forestal en Galicia empiece a tener un retorno económico y se está empezando a hablar de pagos por servicios ecosistémicos y otras cosas de montes que realmente generan beneficios a la sociedad que llevamos años teniendo, pero nadie había cuantificado ni pagado. Solo te das cuenta de esos beneficios cuando viene un incendio como el de Valdeorras del año pasado y te encuentras con que luego vienen las lluvias y no tienes agua potable. Todos vamos a tener que arrimar el hombro porque el cambio climático está ahí. La idea es buscar todos los ingresos posibles para tener una gestión activa del territorio y que sea más resiliente a daños y no solo incendios, también plagas y enfermedades que están afectando a los bosques europeos.

P. ¿Se podría pensar en el monte como un plan de pensiones?

R. Por supuesto que sí. Además de las obras de carácter social que se financian con los recursos de los montes comunales, podría aportar un complemento a la pensión y, desde luego los pequeños montes de propietarios particulares ha servicio siempre como una auténtica caja de ahorros de la que echaron mano frente a una necesidad. Eso se veía mucho en los pequeños propietarios de montes en la Mariña Lucense, por ejemplo, hasta para pagar la boda de una hija.

P. ¿Y como herramienta contra la despoblación rural?

R. El sector forestal es uno de los sectores más agradecidos en cuanto a la inversión necesaria para crear puestos de trabajo, siempre que haya una gestión activa. Es cierto que se trata de profesiones muy vocacionales y eso dificulta tener mano de obra especializada y eso dificulta poder fijar población en el rural. Aunque, bueno, ese es un problema que en la actualidad está afectando a todos los sectores.