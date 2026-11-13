José Manuel Martínez y Mobify sitúan Ourense en vanguardia

Si alguien quiere dedicarse al mundo de las telecomunicaciones o a desarrollar soluciones tecnológicas de movilidad y conectividad, parece estar destinado a desarrollar su carrera en ámbitos densamente poblados, con una gran masa crítica de empresas demandantes de esos servicios. No fue el caso de José Manuel Martínez (A Arnoia 1985), quien apostó, desde su primer trabajo por hacerlo en su municipio natal y el territorio de la provincia de Ourense. Ingeniero de Telecomunicaciones, se ha especializado en campos de tecnología de vanguardia con los que ha emprendido proyectos que a la vez que triunfan aporta servicios que, de otro modo, les estarían vedados al mundo rural.

Pregunta. ¿Usted tenía vocación por las telecomunicaciones?

Respuesta. Nada más lejos de la realidad. Yo estudié en el seminario y una mañana me llama el secretario y me dice que era el último día para escoger las carreras. A mí me gustaba mucho la tecnología, la informática, soy de números, muy curioso y me gusta entender… y pregunté qué carreras había y un amigo que trabajaba en la universidad me dijo que había una carrera nueva que era una ingeniería técnica en telecomunicaciones y la puse como primera. Como había que poner varias opciones, anoté también informática y otra especialidad de telecomunicaciones. Creo que había que poner diez, pero me quedé con esas tres. Y al final salió.

P. ¿Y después?

R. Fui con una beca a Inglaterra, concretamente a Londres, porque me insistían en que era bueno que saliese al extranjero y creo que es muy positivo salir para terminar la formación. Luego me fui a Irlanda del Norte, a Belfast, donde tuve mi primer trabajo en una filial de Telefónica.

P. ¿No le picó el gusanillo de seguir haciendo carrera fuera de Galicia, incluso fuera de España?

R. Al año de estar en Belfast ya empecé a tener morriña. Yo no solo soy de Arnoia, siento que Arnoia es lo más grande y quería trabajar aquí. Así que volví, y empecé a trabajar con Caldaria en la automatización de los balnearios de Caldaria, principalmente el de Arnoia. Fue un trabajo muy bonito y aprendí de todo. De energía, de comunicaciones, filtraciones, piscinas… Porque la carrera te da los conocimientos necesarios para ser capaz de aprender, pero la verdadera carrera empieza el día que sales, ahí es donde aprendes realmente.

P. ¿Y a continuación fue cuando empezó su aventura de emprender nuevas empresas?

R. Antes, incluso. Porque en paralelo a mi trabajo en Caldaria monté con un compañero una empresa de automatización industrial con la que trabajamos para grandes empresas como Telefónica, Zara, etcétera, que luego vendimos y sigue trabajando, luego me metí en un proyecto de empresa de ascensores, Ourenlift, y en paralelo estaba con una empresa de comunicación, marketing y producción audiovisual.

José Manuel lidera un proyecto único en España. | Alan Perez

P. Tiene usted cierta tendencia a mantener abiertos varios frentes.

R. Creo que mi problema es no saber decir que no. Te dicen, ¿hacemos esto? Y yo que además tengo cierta tendencia a confiar en las personas me apunto enseguida y así acabo metido en mil saraos. Todos son retos.

P. Y supongo que el más grande todos es Mobify.

R. Yo creo que Mobify es el ejemplo de que si tienes un buen equipo trabajando contigo, lo que aparentemente es una locura se convierte en un gran proyecto en el que realmente disfrutas.

P. ¿Es tan importante el factor humano como el proyecto en sí?

R. El factor humano es vital. En todo. Desde el apoyo familiar, tus socios y las personas que trabajan contigo. Y en el caso de Mobify tengo la suerte de contar con una socia, Nuria, que es para mí como una hermana y un equipo maravilloso que responde cuando se necesita sea la hora que sea. Esa es la clave para que una empresa como Mobify funcione.

P. Lo que me llama la atención es que funcione en Ourense.

R. Eso me dice todo el mundo. En foros, asociaciones nos preguntan con sorpresa cómo montamos un negocio como este, más propio de un ámbito urbano en una ciudad como Ourense. Cuando me plantean esas cosas yo les digo que en Ourense hay carreteras, calles, coches, semáforos, incluso alguna rotonda, como en el resto de las ciudades. Es verdad que se trata de un reto muy difícil pero un reto muy bonito, de los que verdaderamente gratifica.

P. Y desde Ourense irradiáis el proyecto hacia otros puntos de Galicia, ¿no es así?

R. Estamos en Ourense, A Coruña, Santiago y luego en zonas rurales como Sarria y Fisterra fuera de la provincia de Ourense y en nuestra provincia, estamos en Celanova, Allariz, Ribadavia, San Cibrao das Viñas… porque creemos que este es un servicio necesario también en el rural y nosotros queremos llegar al rural con él. Porque al final, de lo que se trata es de conectar personas. Si te fijas, muchos de mis proyectos tienen que ver con eso. Ya sea con las comunicaciones o como es este caso, con la movilidad. Todo es conectividad.

P. ¿Cómo se lanza un producto así en un lugar aparentemente tan poco propicio?

R. Las necesidades que hay en las grandes ciudades en materia de movilidad también las tiene el rural, a veces incluso mucho más acentuadas. Piensa que un coche es un elemento muy caro, cada vez más caro, no solo por la inversión inicial sino por su mantenimiento, se trata de un desembolso muy grande para un producto que se utiliza solo en un tres o un cinco por ciento de su tiempo útil. Te estás gastando treinta, cuarenta o cincuenta mil euros en algo que solo utilizas un cinco por ciento del tiempo. Y una propuesta como Mobify te permite disponer de un coche para cuando lo necesitas, ya sea por unas horas, para hacer un desplazamiento concreto, para compartir con otras personas ese desplazamiento, o durante unos días, sin necesidad de ese desembolso inicial que supone la compra de un coche. Con este modelo la movilidad ya no se compra, se alquila. Aparte del aspecto ambiental. Y no lo digo solo por el hecho de que nuestros coches sean todos etiqueta Eco o cero emisiones. Lo digo también porque con un coche de carsharing, como es nuestro modelo, puedes retirar de las calles y las carreteras 15 coches privados.

P. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla… ya se ha entendido este modelo de movilidad. ¿Y aquí en Ourense?

R. Estamos haciendo mucha pedagogía. Porque creemos que con los precios que tienen no todo el mundo puede adquirir un vehículo, pero sí es obligatorio que tengan un servicio de movilidad. Las administraciones no pueden poner un coche por persona para cuando lo vayan a necesitar pero servicios como el nuestro pueden complementar los transportes públicos y considero que nuestro servicio es un servicio público.