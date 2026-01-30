Laura Portas: Los secretos de Mondariz

Laura Portas, periodista y escritora, combina su carrera en comunicación institucional con la publicación de novelas ambientadas en Galicia.

A Laura Portas (Cambados, 1992) siempre le gustó contar historias. Por eso estudió periodismo. Hizo el grado en esta carrera en la Universidad Complutense y luego un máster en Periodismo en Televisión en la Universidad Nebrija. Trabajó en informativos en Antena 3 y Tele 5 y en la actualidad se dedica a la comunicación institucional en un gabinete en Madrid.

Su otra faceta, como escritora, comenzó hace algo más de dos años y se materializó primero con una novela ambientada en Cambados, “El baile de las mareas”, y acaba de publicar la segunda, “El palacio del agua”, que nos traslada a la gran época dorada del termalismo gallego, en los años veinte del siglo pasado, en el balneario de Mondariz.

Pregunta. ¿Qué le atrajo del periodismo? ¿Era su vocación?

Respuesta. Empecé a tenerlo cada vez más claro a medida que se acercaba el momento de tomar la decisión de qué estudiar. Me gustaba mucho contar historias, soy muy sociable y me gusta mucho hablar. Por eso me incliné por el periodismo y me fui a estudiarlo a la Complutense de Madrid.

Laura Portas, autora de “El baile de las mareas” y “El palacio del agua”, explora la historia y el patrimonio gallego a través de sus novelas. | Vicente Alonso

P. Escogió el mundo de la televisión, ¿Por qué?

R. Fui de la primera promoción de los que estudiamos grado, con el Plan Bolonia, en vez de licenciatura. Es decir, la carrera de cuatro años. Y eso te incitaba a hacer un máster. Y decidí hacer un máster en televisión porque me parecía lo más completo: puedes escribir, puedes locutar y tiene además la imagen.

P. ¿Y después?

R. Después vienen las prácticas, las hice en los informativos de Antena 3 en Madrid y luego ya empecé a trabajar en la delegación de Galicia en Santiago. Luego cambié a Tele 5 y estuve cinco años en el informativo de fin de semana, en Vigo, con lo que me conozco perfectamente todo el sur de Galicia, Pontevedra, Ourense, he grabado mucho por ahí. Luego volví a Madrid y en la actualidad trabajo en un gabinete de comunicación en el ámbito institucional.

Como periodista, le gusta manejarse en el mundo de la televisión y el reporterismo. Pero como escritora, Laura Portas se mueve con soltura por el campo de la ficción, se deja atrapar por sus personajes y nos descubre historias que nos remontan a la Galicia de las primeras décadas del siglo XX. Lo hizo con “El baile de las mareas” en 2024 y ahora con “El palacio del Agua”, su última novela en llegar a las librerías.

P. Sus dos primeras novelas están ambientadas en Galicia. ¿Tiene algo que ver con la morriña, al vivir en Madrid?

R. Tal cual. Cuando estoy en Madrid y empiezo a documentarme y a recrearme y a escribir sobre Galicia es una manera de evadir mi nostalgia y mi morriña y me hace sentirme en casa incluso estando lejos.

P. ¿Cómo surgió la primera, “El baile de las mareas”?

R. Yo no tenía en la cabeza escribir un libro. Me llegó un mensaje por redes sociales de un editor de Penguin y me invitó a ir a Madrid a conocer la editorial. Yo entonces estaba trabajando en el informativo de fin de semana de Telecinco desde Galicia y fui a la editorial. Y después de una conversación me llegó la proposición de escribir una novela. Me pidieron que hiciese una propuesta. Y yo pensé que si tenía que escribir quería que fuese sobre algo que me representase. Y de ahí empezó a surgir “El baile de las mareas”, que está ambientada en Cambados, a principios de siglo XX, es la historia de una mariscadora, Aurora, en la que aparecen elementos que son muy propios de ese entorno, como un pazo, el albariño. La idea le gustó a la editorial y fue todo fue rodando poco a poco, hasta que Plaza & Janés la lanza en mayo de 2024.

Portada de “El palacio del agua”, la segunda novela de Laura Portas, que nos traslada a la época dorada del termalismo gallego en Mondariz. | Vicente Alonso

P. ¿Qué tal fue acogida? Imagino que bien, de lo contrario no le habrían propuesto publicar la segunda.

R. Funciono muy bien. Llegó a las librerías el 23 de mayo de 2024 y siete meses después iba ya por la sexta edición. Ahora salió también en formato bolsillo.

P. ¿Cuál fue la génesis de “El palacio del agua”?

R. Cuando terminé la primera y volví a Cambados y empecé a ordenar todo lo que había manejado en ella me di cuenta de que tenía un contacto que no había utilizado. Me explico. Cuando escribo, me gusta enriquecer la trama a partir de historias que me cuentan distintos contactos. En la primera, por ejemplo, del mar, de las mariscadoras, los pazos… Me di cuenta, como decía, que no había llegado a hablar con uno de los contactos. Y lo llamé y me dijo que sabía muchas historias de Mondariz. Como gallega conozco Mondariz por sus aguas, pero se me escapaba todo el trasfondo histórico que tiene. Y a partir de ahí empecé a investigar. Descubrí que en su época de esplendor tenían moneda propia, publicaban un periódico semanal, “La temporada”. Y a partir de esa chispa inicial empecé ya una investigación más profunda, documentándome, hablando con vecinos que me contaban sus historias, etcétera.

P. ¿Y por qué se fue a la década de 1920?

R. Porque en ese momento, en los años veinte se produce el esplendor, la época dorada de ese gran patrimonio gallego. Y al mismo tiempo es una época muy convulsa, con muchos hechos históricos importantes, con mucha diferencia social, que me ayudaban a crear conflictos entre los personajes y a enriquecer la trama.

P. ¿Cómo es Candela, la protagonista?

R. Candela es una joven que empieza a trabajar de doncella en el Gran Hotel, muy ilusionada porque ese trabajo era una gran oportunidad a la que no todo el mundo tenía acceso y poco a poco descubre un mundo muy distinto al que ella se imaginaba. Además de personaje principal es el nexo entre los dos mundos que se mueven en el Gran Hotel y en Mondariz, el del servicio y el de lujo, la élite más ilustre de nuestro país de aquel tiempo. Élite social, política, económica, literaria y en esa apariencia de lujo Candela descubre que se esconde un mundo de engaños y traiciones y se ve envuelta en una trama criminal.

P. ¿Cuánto tiempo pasó desde que nace la primera idea hasta que dio por finalizada la novela?

R. Empecé a documentarme en agosto de 2024 y la entregué el 30 de septiembre de 2025. En escribirla, tardé nueve meses, porque empecé el 2 de enero de 2025.

P. ¿Resulta complicado pasar del periodismo a la literatura? En su caso, alternar ambas actividades de manera simultánea.

R. Es cambiar de registro por completo y al principio me costó un poco porque estoy acostumbrada al periodismo de calle, el reporterismo, tiempos muy concretos. Y para escribir una novela partes de un folio en blanco. Me costó dejarme llevar por la novela, sabiendo que es ficción, no un reportaje. Fui fluyendo poco a poco. Debo reconocer que la primera novela me costó más que la segunda.

P. ¿Se ha planteado dedicarse exclusivamente a la literatura y dejar el periodismo?

R. Hay muy pocos autores que viven solo de la literatura en España. No me lo he planteado. Todo lo que suceda a partir de este segundo libro, bienvenido sea. También me gusta mucho mi trabajo como periodista.

P. ¿Tiene nuevo proyecto, nueva historia en marcha?

R. Tengo una idea en mente desde el pasado mes de diciembre. La verdad es que acabas saturada, entre relecturas, correcciones… pero una vez que has terminado, sientes la necesidad de cubrir el vacío que te dejaron los personajes.