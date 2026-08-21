Lucila Inés regresa a Ourense, la tierra de sus ancestros

Artista con proyectos multi-disciplinarios, para la que la edición de un disco no sólo significa mostrar un puñado de canciones sino presentarlo expos literaria y plástica incluidas, como ocurrió con sus puestas “La luz y la inesperada sombra” y “Los libros negros”, producto de sendos álbumes, la cantautora argentina Lucila Inés llega a Ourense para brindar un concierto muy especial -el 27 de agosto en Gallaecia, en Muiños-, dado que la Ciudad de las Burgas es la tierra de sus ancestros. Si se trata de familia, hay que decir que estuvo muy influida desde siempre por su hermano poeta y músico experimental Nico Domínguez Bedini, en ocasiones su personalísimo guitarra.

“Veleidades” se llama su último trabajo, que será mostrado en el marco de una mini-gira europea con la que pasará por Berlín y Barcelona y en la que estará a solas con su guitarra, dado el afán minimalista que pregona: “IA, consumo, atención limitada. Pienso en la belleza de lo imperfecto, en sentir las palabras, en crear melodías y en compartir instantes de profunda conexión. Algo así como sumergirse en el Deep Listening de Pauline Oliveros y, así, crear un microcosmos nutritivo”.

Pregunta. Vas a actuar en Ourense, donde están tus orígenes familiares, como los de tantos argentinos y gallegos en un camino de ida y vuelta de ya muchas generaciones. ¿Cuál es tu sentir?

Respuesta. Sí, es una gran sorpresa. Voy a estar tocando en Ourense, la ciudad donde nació mi abuela paterna, a la que no conocí. Me resulta simbólico y se convirtió en un mini-tour ancestral. Una manera de dialogar y conectarme con mi historia de una forma creativa, lúdica y confiando en la música. Me da ilusión volver a la tierra a la que mi abuela nunca pudo retornar. A veces pienso que se enfermó de asma por sentir mucha tristeza. Cantar y celebrar es una buena forma de comunicación transgeneracional. Tengo muchas ganas de conocer la ciudad y su gente.

P. Acabas de lanzar tu disco “Veleidades” bajo la formación Lucila Inés & Los Nocturnos, pero cuentas con otros tres trabajos como solista. ¿Cómo será el show del 27 de agosto en Gallaecia?

R. El show será a guitarra y voz. La palabra y las melodías son muy importantes en mis presentaciones solistas. La guitarra siempre acompaña ese sonido. En estos días me encuentro buscando cantautores locales para escuchar. ¿Conoceré a algún o alguna cancionista local? El set será breve, intimista, casi como un susurro y un grito a la vez.