Luis Fernández, la música como pasión existencial

Como sucede con los discos de vinilo, la vida de Luis Fernández Delgado (Ourense, 1959) tiene una cara A, que es su faceta periodística con una larguísima trayectoria en diarios como ABC y desde hace más de treinta años, como editor de SIC, la revista de ciberseguridad de referencia en el mundo de habla hispana. Pero también tiene una cara B, que es la música. Compositor, instrumentista y líder del grupo De Vuelta, un proyecto musical que puso en marcha hace ya quince años en el que cuenta con una pléyade de músicos de primera línea y seis álbumes publicados. Como suele ocurrir en muchos discos, la cara B de Luis resulta tan sorprendente como la A.

Pregunta.¿Cuál fue el caldo de cultivo de tu pasión por la música?

Respuesta.Mi casa. Mi madre estudió piano y le gustaba mucho la música clásica y a mi padre el swing americano y la música brasileira. Y a todos mis hermanos y primos nos gustaba la música. Yo empecé a tocar la guitarra desde muy pequeño. En 1973 fui a ver un concierto de Barrabás en el Jardín del Posío y ese fue el detonante. Ahí me di cuenta que quería expresarme a través de la música.

P.¿Y el periodismo?

R.Siempre me ha gustado escribir. Consumía muchísimo relato corto y me gustaba muchísimo la ciencia ficción. Soy hijo de Arthur Clarke, Asimov, Bradbury… De siempre escribía bien, me gustaba solucionar las historias en modo corto. Tenía dudas entre varias opciones, pero al final me decanté por el periodismo. Hay que tener madera para ello pero reconozco que es una profesión hermosísima destinada a presentar la realidad y ayudar a que se entienda.

Luis Fernández, con su guitarra | Martiño Pinal

P.Volviendo a la música. ¿Cuáles fueron tus referencias?, ¿tu fondo de armario?

R.Mi fondo de armario es muy amplio. Tengo el recuerdo inicial, siendo niño del pop de Los Brincos. Ya en mi época, que es posterior escucho el rock progresivo, por un lado, pienso en Genesis, Jethro Tull, Emerson Lake & Palmer… rock clásico como Led Zeppelin, Deep Purple, etcétera, pero también me gustaba la música en la que tenía una gran importancia que te llegaran las letras. Había cantautores que me gustaban mucho, pero en especial había uno al que tenía muchísimo cariño que fue Hilario Camacho. Sus arreglos musicales eran magníficos.

P.Veo que no mencionas ninguno de la nueva ola madrileña, a pesar de que viviste de lleno la “movida”.

R.La movida, hay que decirlo muy alto, no era muy buenos musicalmente. El contexto sociopolítico de libertades estaba muy bien, pero, musicalmente no era gran cosa. Hubo un grupo que sigue todavía y muy bien, con grandes instrumentistas, Los Secretos, que sí me gustaban, pero yo me moví más hacia lo que entonces se denominaba el rock urbano, de grupos como Asfalto, Leño, etcétera.

P.En esa época eras más oyente que musico. ¿Por qué?

R.Había empezado a hacer cosas, pero paré. Estaba más centrado en el periodismo, en la familia… hasta que llegó un momento en que dije, “se acabó” y puse en marcha un proyecto musical personal al que le puse el nombre de “De Vuelta”, por el doble sentido de estar de vuelta de todo y estar de regreso.

P.¿Cuándo sucedió?

R.Hace unos quince años. Y he tenido la suerte de que, aunque mi recorrido es muy modesto, estar cerca de muy buenos músicos de los que succioné su talento, incluyendo gente de primerísima. Pienso en Pablo Navarro, que me ha producido, al que Brian May, el guitarrista de Queen le escogió a él para las giras mundiales del musical We Will Rock You. Y más gente como Antonio Vega, Mark Janipka, por citar solo tres. Así que en estos últimos años he compatibilizado mi actividad periodística con la musical, componiendo, grabando discos y haciendo conciertos, incluyendo alguno que otro en Ourense, a donde he venido con cierta frecuencia, actuando en el Principal, y la más reciente hace unos meses en El Cercano.

P.Tu música ¿conjuga esas influencias de las que hablabas antes?

R.Sí, porque en lo musical soy hijo de mi tiempo. En seguida se detectan mis orígenes, en lo que me he basado y hacia dónde he derivado, pero con un estilo propio. Y me gusta dejar respirar la música, porque también dice cosas, no solo las letras.

P.Las letras las trabajas a conciencia.

R.Reconozco que llegué tarde al reparto de inspiración para las canciones de amor, pero sí que es cierto que abordo muchas cuestiones, como las ausencias, el dolor y ciertas enfermedades que me han tocado de cerca y luego tengo algunas cosas que denotan de dónde vengo y ellas vengo a relatar el hermoso poso que me ha dejado Galicia y en todos los discos siempre dedico cosas a Galicia. La penúltima, un vídeo clip recién terminado ahora de la Ribeira Sacra, que acabé titulando “Naturalmente sobrenatural”, que creo que es una buena definición de ese espacio tan sorprendente. Y quiero aprovechar para agradecer a la Diputación de Ourense que sufragó una parte de la realización del vídeo y a los concellos en los que hemos estado grabando.

P.Precisamente en ese disco, que es el último tuyo en el mercado comienzas con “Anduriña volvió”, una referencia a una canción que escuchábamos de niños, hace casi sesenta años.

R.Sí, la cantaban Juan y Junior. Es una canción de Juan Pardo que cuenta la historia de una chica que se va del pueblo. Y “Anduriña volvió” nos habla de esa chica que vuelve, pues mira, más de cincuenta años después. La canta José María Guzmán, un grandísimo músico que formaba parte de Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán.

P.“Óyeme bien”, es el título del álbum.

R.Todos los músicos que participamos en ella somos gallegos o tenemos relación con Galicia, como es el caso de Guzmán, que su mujer es de Redondela y tienen casa allí, y tiene alguna canción que canta en gallego. También canta la que da título al disco, “Óyeme bien”, y en ella hablo un poco de por dónde va el futuro de la IA.

P.¿Y por dónde va?

R.Nunca nada más va a ser igual, para bien, para mal o para regular. Yo no soy destructivo, pero creo que hay cosas en las que va a haber unos cambios super drásticos. Y uno de los peores, desde mi punto de vista es que va a suponer una pérdida de valor de la creatividad. Ya se está haciendo música con inteligencia artificial.

P.¿Tienes ya en mente tu próximo disco?

R.Tengo prácticamente terminado el nuevo álbum y de vez en cuando saco un single. He sacado uno muy simpático hace unos meses en la que, aparentemente se está contando una historia sobre personas muy alegres y solo al final desvelo que son perros. Y la canta maravillosamente Guzmán, con un ritmo de rag time muy bonito.