Nueva vida para el patrimonio perdido: Carlos Paz recrea en 3D la historia de Ourense

El Centro Infográfico Avanzado de Galicia (CIAG) nació de la mano del diseñador industrial y paisajista Carlos Paz de Lorenzo (Ourense, 1969) cuando decidió investigar en el archivo municipal proyectos antiguos del consistorio ourensano para modelar el edificio en 3D. En ese proceso descubrió tesoros documentales perdidos y la ausencia de instituciones dedicadas a preservar el patrimonio de edificios desaparecidos.

Paz comenzó a modelar edificios históricos de Ourense y otros puntos de Galicia, entrando en contacto con otros interesados como Anxo Miján. Así conformaron un equipo que actualmente integra a más de una docena de artistas digitales. Estos profesionales compaginan trabajos en sectores como los videojuegos con proyectos de alta precisión histórica, como la recreación del coro del Maestro Mateo de la Catedral de Santiago.

La virtualización sistemática como respuesta al vacío institucional

En 2012 se constituyó formalmente el CIAG con el propósito de acometer la virtualización sistemática del patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico de Galicia. En sus casi catorce años de trayectoria, han restituido más de doscientos elementos del patrimonio histórico. Este trabajo no es una afición, sino un proceso riguroso que cuenta con el respaldo de investigadores, arquitectos e historiadores que documentan cada paso basándose en archivos.

Aunque existen aspectos subjetivos en la interpretación del artista digital, la base siempre es la investigación histórica. Para el equipo, el objetivo es cubrir un vacío que existía en la preservación de la memoria arquitectónica gallega, diferenciándose de las recreaciones puramente estéticas mediante criterios científicos estrictos.

El legado de Daniel Vázquez Gulías y los edificios desaparecidos de Ourense

Ourense es la ciudad con más edificios recuperados virtualmente por el centro, superando los ochenta. El arquitecto Daniel Vázquez Gulías es la figura con más obra rescatada, con más de una treintena de proyectos. Entre ellos destacan obras de arquitectura no construida, como el proyecto de la Casa Consistorial de Canedo.

El CIAG también ha devuelto a la vida digital edificios que existieron pero perdieron su carácter original o fueron demolidos, como el Gran Hotel de La Toja, la Casa de Baños de Ourense —afectada recientemente por un incendio— o la Casa Taboada. En la lista de edificios perdidos recuperados figuran la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil (demolida en 1980), el Gran Hotel Roma (derribado en los 70), la Casa del Pueblo y el efímero Circo Taurino de Mariñamansa, que apenas estuvo en pie entre 1906 y 1918.

Los planes urbanísticos de Antonio Palacios y el futuro de la memoria digital

El arquitecto porriñés Antonio Palacios Ramilo también ha sido objeto de estudio. El Plan Palacios para Vigo, diseñado en la década de 1930, nunca se materializó, y su maqueta original de yeso se perdió por mal almacenamiento. El CIAG restituyó digitalmente dicho plan y realizó una nueva maqueta en resina de alta resistencia. Además de Vigo, han recreado los proyectos de Palacios para Santiago (1932) y la Praza de San Martiño de Ourense (1928).

A pesar de haber digitalizado ya más de doscientos conjuntos, Carlos Paz considera que esto es solo la punta del iceberg. Se estima que existen unas 50.000 construcciones con valor histórico en Galicia desde la Edad de Hierro susceptibles de ser restituidas. Teniendo en cuenta que hay unos tres mil castros catalogados, el equipo calcula que se necesitarían más de mil años para abarcar todo el potencial patrimonial de la comunidad.

Arqueología viva: del Castro de San Cibrao de Lás al viejo Portomarín

Uno de los hitos del CIAG es la restitución del Castro de San Cibrao de Lás, la primera reconstrucción integral de un castro con policromías y viviendas recebadas. Paz defiende que el uso de pigmentos y revestimientos era común en la Edad de Hierro, rompiendo con la imagen tradicional de la piedra desnuda. Este proyecto evolucionó hacia Lanobriga, una recreación 360 grados inmersiva que permite pasear por una ciudad galaica del siglo I a.C., incluyendo personajes como el guerrero Maleonos.

Otro trabajo destacado es la virtualización del viejo Portomarín, el pueblo anegado por el embalse de Belesar en la década de 1950. Esta recreación, que permite ver la villa antes de ser cubierta por las aguas, recibió el premio Humanidades Digitales Hispánicas de 2024. Actualmente, todo este patrimonio visual está disponible de forma gratuita en la web www.ciagalicia.com, con el fin de que la sociedad gallega conozca y valore su pasado.