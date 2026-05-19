La historia de Galicia también se transmite en sus monedas

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió en la tarde de ayer la conferencia “A moeda na alta idade media en Galicia”.

La ponencia, impartida por el experto en numismática Antonio Roma Valdés, y auspiciada por el Museo Arqueolóxico de Ourense, focalizó la atención del público en la reconstrucción de la Alta Edad Media en Galicia, a través del testimonio material de las monedas suevas, acuñadas poco antes de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476.

“Estamos en presencia de un periodo muy particular sobre el que tenemos información fragmentaria. Los reyes suevos, cuando llegaron a la Gallaecia romana, pactaron una serie de acuerdos con el imperio, relacionados con la seguridad del territorio, y paralelalemente, al margen de los emperadores, fundaron formas de organización socioeconómica que comenzaron a funcionar como reinos, lo que hizo que en algún momento acuñaran su propia moneda, no como valor de cambio corriente, sino como instrumento para el cobro de tributos. Esas piezas llenan un vacío importante”, comentó Roma Valdés.

La colección Orol

El especialista explicó la relevancia de la Colección Orol, adquirida en enero de este año por el Museo Arqueológico de Ourense a través de la Xunta de Galicia, por un valor de 178.200 euros. “Se trata de siete monedas raras, y entre ellas, una con la inscripción ‘Munita Gallica Pax’, es decir, el primer testimonio material que tenemos en el que la palabra ‘Galicia’ aparece escrita, hecho que señala a esta región como una demarcación política”.

Refiriéndose al patrimonio numismático ourensano, tomando como referencia la Colección Orol, Roma Valdés destacó: “Que estos encuentros con el público tengan lugar es de inestimable valor, porque todos terminamos valorando y queriendo lo que tenemos, que es a la larga, lo que somos”.