Oh! Gunquit, trompeta +hula -hoop

Excitados” por la visita a Galicia y “ansiosos” por aprender “las costumbres gallegas”, los Oh! Gunquit llegan a Ourense desde Londres para hacer gala de su “Exotic Sci-Fi Surf-Punk Freaks” y con el compromiso de que “el público se marche con una sonrisa en la cara”, según sus líderes Tina (voz, trompeta) y Simon (guitarra, voces). En el Café Cultural Auriense, el jueves 11 de junio, actuará el grupo cuyo nombre tiene origen en el pueblo Ogunquit del estado estadounidense de Maine, escenario de la popular novela postapocalíptica de Stephen King “Apocalipsis”, además de “capital gay de Nueva Inglaterra” y, lo más importante para Tina, su “hogar espiritual”: “Es un de lugar de ensueño en el que crecí a lo largo de los años con la familia de mi padre, jugando a las cartas, corriendo por el paseo marítimo y resbalándome en el barro de las marismas de Wells Beach”.

Pregunta. Para el público ourensano que nunca los vio en directo, ¿qué es lo que hacen en el escenario para ser definidos como “Exotic Sci-Fi Surf-Punk Freaks”?

Respuesta. Tina: Somos una pandilla heterogénea de criaturas exóticas del rock and roll, unos punkis frikis de corazón destinados a encontrarnos. No tenemos miedo de gastar bromas y ser espontáneos para ayudar a la gente a soltarse y salir de su zona de confort. Entre otras travesuras tenemos el ya famoso “hula-petting” (tocar la trompeta mientras se hace hula-hoop), que no sé muy bien cómo se popularizó este género que inventamos, ¡pero es así!

R. Simon: Intentamos llevar al público a un pequeño viaje con una colorida mezcla de rock and roll de alta energía que combina elementos del punk, la música surf de los 60 y el rock garage psicodélico. Un caos hermoso e impredecible en el que también se anima al público a participar de la forma que desee para unirse a nosotros en un puro escapismo y un desenfreno salvaje.

P. ¿Cómo es convivir en un mismo grupo músicos de tantas y tan diversas nacionalidades como estadounidenses, italianos, colombianos, españoles y británicos? ¿Influye en el resultado musical final?

R. Simon: Nos conocimos todos en Londres, que para mí es un gran crisol de culturas y gentes del mundo. ¡El poder unificador del rock and roll es universal! Y sí, creo que cada uno aporta su toque personal al Gumbo.

R. Tina: Londres es un auténtico imán para atraer a creativos de todo el mundo. A lo largo de los años hemos disfrutado mucho trabajando con otros, sin dejar de mantenernos fieles a nuestra esencia de hacer la música que nos mueve y de dar lo mejor de nosotros para seguir adelante. El hecho de ser de lugares diferentes nos permite tener más conocimientos, fuerza y, al parecer, libertad creativa.