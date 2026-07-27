Mi gemelo digital

Hasta hace poco tiempo, la Medicina iba avanzando mirando al pasado. Los síntomas, las pruebas diagnósticas y la evolución de los pacientes permitían decidir el mejor tratamiento para los pacientes. Sin embargo, la inteligencia artificial está impulsando un cambio de paradigma. El llamado gemelo digital promete que, antes de intervenir sobre una persona, podamos hacerlo primero sobre su réplica virtual.

Lejos la ciencia ficción, un gemelo digital es un modelo computacional que integra datos clínicos, genéticos, imágenes médicas, resultados analíticos e incluso la información procedente de relojes inteligentes o sensores biométricos. Sostenido continuamente por inteligencia artificial, este modelo evoluciona al mismo ritmo que el paciente real, permitiendo simular cómo respondería a distintos tratamientos o cómo progresaría una enfermedad.

Esa visión permitiría avanzar desde una medicina reactiva hacia otra verdaderamente predictiva, preventiva y personalizada.

Esta idea procede de la ingeniería aeroespacial e industrial, donde las réplicas digitales de motores o aeronaves permiten anticipar las averías antes de que acontezcan. Esta manera de trabajar empieza a trasladarse hoy a las ciencias de la salud. En cardiología, por ejemplo, ya se han publicado estudios en los que modelos virtuales del corazón ayudan a planificar procedimientos complejos de ablación de arritmias con mayor precisión. Por su parte, en oncología, los especialistas trabajan en gemelos digitales capaces de predecir la respuesta de un tumor a la quimioterapia, a la radioterapia y a la inmunoterapia antes de iniciar el tratamiento. También existen desarrollos esperanzadores en diabetes, enfermedades respiratorias y cirugía personalizada.

Las revisiones científicas más recientes coinciden en que el verdadero potencial no reside únicamente en reproducir un órgano, sino en representar a la persona como un sistema completo, integrando información molecular, fisiológica, ambiental y conductual. Esa visión permitiría avanzar desde una medicina reactiva hacia otra verdaderamente predictiva, preventiva y personalizada.

Pero conviene evitar el entusiasmo infundado, pues un gemelo digital será tan fiable como los datos que lo alimenten. Persisten importantes desafíos relacionados con la calidad de la información, la interoperabilidad entre sistemas sanitarios, la protección de la privacidad y la transparencia de los algoritmos. Además, los modelos deberán demostrar, mediante ensayos clínicos rigurosos, que realmente mejoran la salud de los pacientes y no solo generan predicciones sofisticadas.

Probablemente, el médico del futuro no será sustituido por la inteligencia artificial, sino acompañado por un “paciente virtual” que le permita ensayar distintas decisiones antes de aplicarlas en la vida real. Como un simulador de vuelo para la Medicina, el gemelo digital podría reducir errores, personalizar tratamientos y optimizar recursos sanitarios.

Un último apunte. Leukodomic es un ambicioso proyecto iniciado hace 3 años para mejorar la predicción y el tratamiento de la leucemia en niños y adolescentes gracias a una plataforma de gemelos digitales. Los datos recopilados hasta ahora son muy positivos, ya que el modelo preliminar ha demostrado su capacidad para predecir las recaídas en estos pacientes, incluyendo a aquellos que fueron clasificados como de bajo riesgo y que finalmente no respondieron al tratamiento.