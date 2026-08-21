La playlist de la cantautora Lucila Inés

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Lucila Inés, que actuará en Ourense.
Lucila Inés, que actuará en Ourense.

La playlist de Lucila Inés.

► Malvón — Bruno Giglio, Sol Lorenzo

► Siempre te tengo presente — Esteban R Esteban

► Diario de viajes — Manza

► Será la lluvia — Soñé Calavera

► La estética de la luz — Verde y los caballos a Marte

► La Nana del ananá — Gastón Caba

► Amor y lucha — Juan Schulmeister

► Temporal — Fede Kempff

► Errante — Luis Baumann Y Diego Bisio

► Nave mágica — Chicos de la noche

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