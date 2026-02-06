SELECCIÓN MUSICAL
La playlist de... David Diz
Esta es la playlist de David Diz, tatuador y coleccionista.
► Shot Down - The Unknowns
► One Day at a Time - The Prize
► Don’t Wait Street - Sweeper
► No Cops In Heaven - Split System
► Duct Tape - Private Function
► (l’m) Stranded - The Saints
► Pay up or Shut Up - The Hitmen
► Where Did She Come From? - Hard-Ons
► Lost Cause - Cosmic Psychos
► Murder City Nights - Radio Birdman
