Esta es la playlist de David Diz, tatuador y coleccionista.

► Shot Down - The Unknowns

► One Day at a Time - The Prize

► Don’t Wait Street - Sweeper

► No Cops In Heaven - Split System

► Duct Tape - Private Function

► (l’m) Stranded - The Saints

► Pay up or Shut Up - The Hitmen

► Where Did She Come From? - Hard-Ons

► Lost Cause - Cosmic Psychos

► Murder City Nights - Radio Birdman

