Rock + DJs + Tatoos ourensanos en Secret Bridge Tatoo

Nada menos que trece años, lo cual en Ourense no es poco, cumple Secret Bridge Tatoo, la tienda tutelada por el tatuador y coleccionista David Diz y que, como ya es costumbre, tendrá su fiesta de aniversario. “Puedo adelantar que una vez más, y ya van trece años, desde Secret Bridge organizamos este fin de semana como una excusa para que nuestros clientes de la ciudad y de fuera se reúnan y compartan tiempo con nosotros haciendo lo que más nos gusta: disfrutar de la música. Quien vino alguna vez sabe que merece la pena, grupos nunca vistos en Ourense, discos difíciles de escuchar en otros lugares y muy buen ambiente”, promete David.

El sábado 7 de febrero, con el café cultural El Pueblo como escenario y de 22 a 3, tendrá lugar “Bulla!”, fiesta en la que DJs como Diego de la Church de Pontevedra o Vaiche Ribeira, Reverendo Labratore y el propio David Diz de Ourense, entre tantos otros, pincharán discos de música jamaicana, soul y punk. El domingo 8, además de una sesión vermú de 13 a 15 también con pinchada de discos (Gonzalo Last Port de León, David Metal de Madrid o Alex Edwards de Londres) y realización de tatuajes y aperitivos, será el día de la música en vivo, de 19 a 23. Además de NUL desde Barcelona por primera vez en Galicia, también llegará por primera vez The Unknowns, grupo de Brisbane, Australia, con sonido punk rock clásico más un garage muy moderno y una energía tal como para atrapar a cuanto público lo vea. “¡Espero beber mucho vino español!”, ansía Tom Butler, batería del combo que completan Josh Hardy en guitarra y voz, Nathan Montgomery en bajo, voz y teclados y Eamon Sandwith en guitarra.

Pregunta. ¿Cómo definirían la escena punk rock australiana de la que forman parte?

Respuesta. Josh: Australia tiene una escena musical fantástica. En la ciudad donde vivimos actualmente, Melbourne, puedes salir y ver a grandes bandas prácticamente todas las noches de la semana. Sin embargo, como banda, no nos hemos vinculado a una escena en concreto en forma intencional. Simplemente es lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años. De todos modos, preferimos seguir haciendo lo nuestro.

R. Tom: Sí, es curioso, porque nos mudamos a Melbourne desde Brisbane hace unos años, así que supongo que ahora somos una banda de Melbourne, pero en nuestra mente seguimos siendo una banda de Brisbane. Prefiero ser una banda de Brisbane que una banda de Melbourne. ¡Siempre llevaremos esa bandera, por así decirlo!

P. ¿Por qué eligieron hacer punk rock?

R. Tom: Creo que el punk te elige a ti.

R. Josh: Creo que es mejor que no hacer nada.