La playlist de... James Leg

Esta es la playlist del estadounidense James Leg, nacido en Texas y criado entre sermones bautistas, que llega a Ourense para ofrecer un concierto de rock, blues y soul, combinando la energía de su formación religiosa con la fuerza del rock and roll.

► Gypsy – Chubby Checker

► Ramblin’ Gamblin’ Man – The Bob Seger System

► Zig Zag Wanderer – The Magic Band

► Baby Me Vuelves Loco – Guadalupe Plata

► Tell It Like It Is – Nina Simone

► She’s Gone – Hound Dog Taylor

► Otis In The Dark – Otis Spann

► I’m Just A Prisoner – Candi Staton

► Prince Of Peace – Leon Russell

► Down On The Street – The Stooges