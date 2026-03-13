La playlist de... James Leg

SELECCIÓN MUSICAL

Esta es la selección musical del estadounidense James Leg que combina la energía de su formación religiosa con la fuerza del rock and roll

El estadounidense James Leg en una imagen de archivo.
El estadounidense James Leg en una imagen de archivo. | La Región

Esta es la playlist del estadounidense James Leg, nacido en Texas y criado entre sermones bautistas, que llega a Ourense para ofrecer un concierto de rock, blues y soul, combinando la energía de su formación religiosa con la fuerza del rock and roll.

► Gypsy – Chubby Checker

► Ramblin’ Gamblin’ Man – The Bob Seger System

► Zig Zag Wanderer – The Magic Band

► Baby Me Vuelves Loco – Guadalupe Plata

► Tell It Like It Is – Nina Simone

► She’s Gone – Hound Dog Taylor

► Otis In The Dark – Otis Spann

► I’m Just A Prisoner – Candi Staton

► Prince Of Peace – Leon Russell

► Down On The Street – The Stooges

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