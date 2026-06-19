LA REVISTA
La playlist de... Miguel Marcos
LA REVISTA
Esta es la playlist de músico, productor, escritor y docente, Miguel Marcos.
► Strange Fruit - Billie Holiday
► Like a Rolling Stone - Bob Dylan
► Mediterráneo - Joan Manuel Serrat
► Famous Blue Raincoat - Leonard Cohen
► Gloria: In Excelsis Deo - Patti Smith
► Lucha de gigantes - Nacha Pop
► Tacones lejanos - Tulsa
► Mitología Pop - Nueva Tragedia
► Au Pays du Cocaine - Geese
► Túnel de la M-30 - Guille Galván
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA REVISTA
La playlist de... Miguel Marcos
LA REVISTA
La playlist de...Triángulo de Amor Bizarro
Lo último
LA PAZ VUELVE A TAMBALEARSE
Estados Unidos e Irán suspenden de forma abrupta las negociaciones clave en Suiza
¡BUONE VISIONI!
“He-man y los Masters del universo”