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La playlist de... Miguel Marcos

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Miguel Marcos

El músico, productor, escritor y docente vigués, Miguel Marcos.
El músico, productor, escritor y docente vigués, Miguel Marcos. | Miguel Marcos

Esta es la playlist de músico, productor, escritor y docente, Miguel Marcos.

► Strange Fruit - Billie Holiday

► Like a Rolling Stone - Bob Dylan

► Mediterráneo - Joan Manuel Serrat

► Famous Blue Raincoat - Leonard Cohen

► Gloria: In Excelsis Deo - Patti Smith

► Lucha de gigantes - Nacha Pop

► Tacones lejanos - Tulsa

► Mitología Pop - Nueva Tragedia

► Au Pays du Cocaine - Geese

► Túnel de la M-30 - Guille Galván

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