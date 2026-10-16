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La playlist de... Mod Lang

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Mod Lang, banda de pop’n’roll oriunda de Detroit, USA

Mod Lang
Mod Lang | La Región

La playlist de Mod Lang, banda de pop’n’roll oriunda de Detroit, USA.

► Hook or crook - Alex Chilton

► Hearts in exile (single version) - The Homosexuals

► I’ve got you on my mind - Squire

► Sally Works Nights - Liverpool Echo

► Say Those Magic Words - The Birds

► Mrs. Killer - The Stray Trolleys

► Be What You Are - The Cairo Gang

► Prisons - Françoise Hardy

► Inside A Hole - The Go

► Turkish Tram Conductor Blues - The Move

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