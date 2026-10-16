LA REVISTA
La playlist de... Mod Lang
LA REVISTA
La playlist de Mod Lang, banda de pop’n’roll oriunda de Detroit, USA.
► Hook or crook - Alex Chilton
► Hearts in exile (single version) - The Homosexuals
► I’ve got you on my mind - Squire
► Sally Works Nights - Liverpool Echo
► Say Those Magic Words - The Birds
► Mrs. Killer - The Stray Trolleys
► Be What You Are - The Cairo Gang
► Prisons - Françoise Hardy
► Inside A Hole - The Go
► Turkish Tram Conductor Blues - The Move
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