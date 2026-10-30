ACCIDENTE DE TREN
Puente rechaza dimitir tras la tragedia de Urda

La playlist de...Paquito D'Rivera

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Paquito D' Rivera compositor, clarinetista y saxofonista

Paquito D'Rivera tocando el clarinete.
Paquito D'Rivera tocando el clarinete. | La Región

La playlist de Paquito D' Rivera compositor, clarinetista y saxofonista

► Noche cubana — César Portillo de la Luz

► Corcovado — Antônio Carlos Jobim

► Cambalache — Enrique Santos Discépolo

► You Must Believe in Spring — Michel Legrand

► No te importe saber — René Touzet

► Vals de Mussetta — Giacomo Puccini

► Mediterráneo — Joan Manuel Serrat

► Capullito de Alelí — Rafael Hernández

► Stardust — Hoagy Carmichael

► Llévatela — Armando Manzanero

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats