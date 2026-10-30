LA REVISTA
La playlist de...Paquito D'Rivera
LA REVISTA
La playlist de Paquito D' Rivera compositor, clarinetista y saxofonista
► Noche cubana — César Portillo de la Luz
► Corcovado — Antônio Carlos Jobim
► Cambalache — Enrique Santos Discépolo
► You Must Believe in Spring — Michel Legrand
► No te importe saber — René Touzet
► Vals de Mussetta — Giacomo Puccini
► Mediterráneo — Joan Manuel Serrat
► Capullito de Alelí — Rafael Hernández
► Stardust — Hoagy Carmichael
► Llévatela — Armando Manzanero
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