CONCIERTO EN LA CIUDAD
Tregua en Ourense
SELECCIÓN MUSICAL
Esta es la playlist de Tregua, banda de rock and roll.
► Highway Star | Deep Purple
► Aces High | Iron Maiden
► Hotel California | Eagles
► El poder del arte | Robe
► La Vereda de la puerta de atrás | Extremoduro
► Bebiendo del mismo vaso | Platero y Tú
► Trozos de cristal | Fito & Fitipaldis
► Dulce Castigo | Los Suaves
► En mi hambre mando yo | Marea
► Flojos de pantalón | Rosendo
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONCIERTO EN LA CIUDAD
Tregua en Ourense
SELECCIÓN MUSICAL
La playlist de... Tregua
PORTADA DE LA REVISTA
La cocina del Entroido: el cerdo reina en la mesa
Lo último
INCIDENCIA FERROVIARIA
Interrumpida parcialmente la circulación ferroviaria en el tramo Ourense - Monforte de Lemos