Esta es la playlist de Tregua, banda de rock and roll.

► Highway Star | Deep Purple

► Aces High | Iron Maiden

► Hotel California | Eagles

► El poder del arte | Robe

► La Vereda de la puerta de atrás | Extremoduro

► Bebiendo del mismo vaso | Platero y Tú

► Trozos de cristal | Fito & Fitipaldis

► Dulce Castigo | Los Suaves

► En mi hambre mando yo | Marea

► Flojos de pantalón | Rosendo