Ramón Campos, el mago audiovisual gallego

Dos estrenos de Netflix en dos semanas, “Colisión” (30 de octubre) y “El crimen de Pazos” (13 de noviembre), llevan el sello de Ramón Campos (Noia, 1975). Un genio del audiovisual es productor, guionista, y director de algunos de los más memorables éxitos de la última década. La película “Rondallas”, series como “Fariña”, “El caso Asunta” o series diarias como “La Promesa” y “Seis Hermanas”. no son más que una pequeña referencia de las cerca de sesenta producciones que llevan su firma y el sello de Bambú producciones, la productora que fundó en Galicia hace casi veinte años y con la que ha hecho de Galicia el escenario de muchas ficciones que abordan los grandes problemas universales.

Pregunta. Recuerdo cuando en las películas y en las series de la década de 1960 la mayoría de los personajes gallegos eran no ya secundarios, sino marginales, el típico afilador, el sereno… sus producciones constituyen un cambio radical.

Respuesta. Carlos Blanco siempre dice que Fariña marcó un antes y un después para los actores gallegos, porque podían utilizar giros gallegos, tener acento gallego y fuera de Galicia se les empezó a valorar más. Yo impuse con Fariña que los actores fuesen todos gallegos, que hablasen incluso en castrapo y me decían “a ver cuánta gente ve esto”. El éxito de Fariña demostró que no hay que tener miedo a los acentos y hasta entonces se tenía. Y pronto estrenaremos una serie sobre Marta del Castillo, hecha en Sevilla y los actores tienen un acento sevillano muy profundo. En ficción también tenemos la labor de contar la multiculturalidad que hay en nuestro país, que es una riqueza maravillosa.

P. El crimen de pazos conmocionó a la sociedad ourensana hace once años. ¿Qué le llevó a crear y producir una serie sobre aquel suceso?

R. Yo llego a este suceso porque me hablan de Eduardo, el guardia civil que llevó el caso y que es el personaje que hace Tristán Ulloa. Estaba escribiendo una serie de artículos para la revista Mujer Hoy sobre violencia machista. Me hablaron de este caso y me llamó la atención porque no era tan conocido fuera de Ourense. Hablé con Eduardo y me contó su historia. Me pareció muy interesante y decidí afrontarlo como una ficción para hablar sobre cómo puede fallar el sistema. Yo no quería hacer una serie para deponer el sistema, que funciona, pero tiene fallos y yo lo que quería era analizar por qué no funciona a veces, porque eso ayudaría a mejorarlo. Me quedé con ello en la cabeza, hablamos de 2017, 2018, fueron pasando series, llegó la pandemia y cuando afronté “El caso Asunta” y “La viuda negra”, me preguntaron qué caso me gustaría afrontar y le mandé a Netflix el artículo que había escrito en su día y que se titulaba “La mujer que murió dos veces” y me dijeron que sí.

P. Y se puso manos a la obra, me imagino.

R. Sí, yo le propuse dos cosas a Netflix: contar el caso desde el punto de vista del guardia civil, porque creo que fue la otra víctima del caso y al mismo tiempo que Carles Porta hiciese un documental. Yo me puse con la ficción y Carles con el documental que se estrenará el 6 de noviembre, una semana antes que “El crimen de Pazos”. Y nuestra idea era buscar qué podíamos aportar cada uno al caso. Y para mí lo más importante era que Eduardo Novoa, el guardia civil, sintiese que le hacíamos justicia.

P. Antes lo mencionaba usted. La serie destapa los fallos que hubo y que originaron esas dos muertes que sufrió Isabel Fuentes, la víctima.

R. Pretendemos entender a todo el mundo, porque es importante. Yo puedo entender que la jueza tomase las decisiones que tomó, pero a la vista de los hechos no fueron las decisiones correctas y yo creo que después no se analizaron lo suficiente los errores cometidos. Y Eduardo, lo que había hecho era intentar salvar a una mujer. Era toda su obsesión y a día de hoy vive con el peso de ese caso. Y sin embargo nadie le defendió, tuvo que dejar su trabajo y fue una persona muy elegante.

P. Este no es primer caso de un asesinato que aborda e la ficción, ¿le gusta el género?

R. El crimen por el crimen está bien para las páginas de sucesos, pero no para una serie o un documental. A mí es un genero que me gusta especialmente en la medida en la que me permite reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos.

P. “Colisión” en cambio, es pura ficción. ¿También hay reflexión?

R. Es ficción pura sí, una película de atracos, pero tanto Daniel Arévalo como yo cuando empezamos a escribir el guion teníamos claro que queríamos anclarla a una realidad de la que no se ha hablado lo suficiente y que algún día alguien tendrá que dar explicaciones. Me refiero a que por qué se salvó a la banca con miles de millones cuando la crisis de 2008 y se abandonó a las familias. ¿Por qué les salvaron a ellos y no a nosotros? Y a partir de ahí hicimos una ficción pero que se plantea esa pregunta. La ficción tiene de maravilloso que a través de una trama que puede ser entretenida te permite reflexionar sobre cosas serias.

P. En su carrera ha tocado todos los palos: películas, series, series diarias…

R. Sí, mi madre me decía que era un culo inquieto. Me gusta asumir los retos que me plantean. Y no solo en formatos, también en géneros. Alguien me dijo una vez ¿No te has planeado nunca hacer terror? Y yo dije, por qué no, e hice “Malasaña”, nadie hacía true crime y nosotros hicimos “El caso Asunta”. Yo creo que encasillar a los creadores como creador de thriller, de comedia, etcétera es un error. Un creador es un creador independientemente del género y sobre todo en el audiovisual donde lo que sí tienes es que entender las claves de cada género.

P. Y también se ha movido por todo tipo de plataformas. Las de streaming ¿han mejorado o empeorado el negocio audiovisual?

R. Yo empecé en TVG, di el salto a TVE, luego a Antena 3, recibí a Netflix, Apple TV, Prime Video… y a medida que se iba expandiendo todo ese ecosistema se iba expandiendo también el audiovisual español. Ahora tienes más oportunidades, porque hay más demanda, el mercado ha cambiado porque ya no tienes que ir como antes solo a públicos generalistas, ahora puedes trabajar para diferentes públicos. “Colisión”, por ejemplo, es para un público. “Crimen de Pazos”, para otro. Antes tenías que hacer series de trece capítulos, que era una temporada. Y con presupuestos muy pequeños. Ahora llegas a Netflix, por ejemplo, y les dices que una serie quiero que tenga tres capítulos o que la historia da para seis o quiero hacer una película. Y te dicen, “vale”. Es una forma muy diferente de crear.

P. ¿Qué proyectos tiene ahora en marcha?

R. Los dos más inminentes son “Marta del Castillo”, que terminamos de rodar en agosto y ahora estamos en postproducción y estamos arrancando con la producción de una serie sobre Daniel Sancho, el crimen de Daniel Sancho en Tailandia con Martiño Rivas. Yo siempre tiro por actores gallegos. En Bambú, siempre apostamos por Galicia y los actores gallegos.