Director y guionista de documentales como "Los Suevos" y películas como "Eduardo Barreiros, el Henry Ford español", "Lobos sucios" o la más reciente, "Justicia Artificial", Simón Casal (A Coruña, 1984) se inició como director de una serie de televisión con "Clínica Miranda", de la que el Festival de Cine de Ourense (OUFF) estrenó con gran éxito su capítulo piloto y que TVG tiene previsto empezar emitir semanalmente a partir del domingo 6 de diciembre.

Pregunta. ¿Cómo es “Clínica Miranda”?

Respuesta. Es una serie que nos traslada a la Galicia de la década de 1950, todavía no había sanidad pública pero la atención médica da un salto importante con la incorporación de clínicas privadas en las que se empiezan a concentrar recursos médicos con los que se pueden prestar cuidados más modernos. La clínica Miranda es uno de esos centros médicos, una empresa familiar en la que el administrador es Demetrio Miranda y que se enfrenta a la decisión de quién debe de coger las riendas a nivel médico, si su hijo un médico inseguro o el prometido de su hija, un médico talentoso que acaba de volver de Nueva York. Arranca con ese detonante y a partir de ahí viene una historia sobre lucha de poder, y sobre todo es una historia de personajes que tienen arcos emocionales muy intensos durante toda la temporada.

P. ¿Es una serie de médicos?

R. Si te refieres a si es un típico trhiller médico, yo te diría que no. Es una serie en la que veremos casos médicos propios de esa época, pero sobre todo es una serie que aborda conflictos familiares, las relaciones humanas, dilemas profesionales, las diferencias sociales que existían en ese momento, el papel de la mujer, y al mismo tiempo nos permite conocer cómo era la vida en esa época, cuáles eran las convenciones sociales…

P. ¿Está ambientada en una ciudad gallega concreta?

R. No está ambientada en una concreta, digamos que es una ciudad de ficción pero que podría ser cualquier ciudad de Galicia. Hicimos la mitad del rodaje en el edificio administrativo de la antigua fábrica de armas de A Coruña. Lo convertimos en un hospital, construyendo todo tipo de cuartos, recepción, quirófano, sala de juntas, todos los pasillos. Además, esa localización nos permitía hacerlo en un edificio real, no un plató, con una arquitectura de la época, lo que te da más sensación de realidad.

P. ¿Es su primera serie de televisión?

R. Ya había trabajado en series, pienso en “Serramoura”, “Faro”… pero como director principal de una temporada completa es mi primera serie. Y ha sido para mí una experiencia estupenda, estoy muy contento y me he sentido muy a gusto trabajando con la productora Outro, SL.

P. Su largometraje “Eduardo Barreiros” fue un éxito.

R. La verdad es que sí, ganamos el premio Mestre Mateo en 2012 con él. Es que la historia de Barreiros es increíble. Ese fue mi primer largometraje.

P. Y “Los suevos” también lo fue.

R. Ese fue un documental histórico en dos episodios sobre la historia del reino de los suevos. Lo llevamos al festival internacional de cine documental histórico, el FICAB y ahí ganó el premio del público. Fue un documental que viajó mucho por festivales de todo el mundo e interesó mucho porque la historia de los suevos, que fue el primer reino medieval de occidente, era bastante desconocida, salvo desde el punto de vista académico, que fue por donde investigué para llevarla a cabo. Y lo cierto es que despertó mucho interés entre el público. Es una historia que tiene unos personajes muy atractivos y de hecho fue el contenido más visto online en la TVG Digital de aquel año.

P. En general casi siempre cuenta historias que ocurren en Galicia, pienso en estos dos de los que hablamos o su película “Lobos sucios”, además de plasmar muy bien los paisajes gallegos ¿Es por alguna razón especial?

R. Es lógico porque allí donde estás es donde te sientes más estimulado para buscar historias y aunque estuve fuera algunos años, me he pasado casi toda mi vida en Galicia y lo hago además no solo mirando hacia el pasado, como es el caso de los tres títulos de los que hemos hablado, como hacia el futuro, con mi última película. En realidad, el paisaje gallego está muy presente en toda mi obra, también en mis cortos. Pero creo que es algo común entre los cineastas gallegos porque nos hemos criado en un entorno natural precioso y eso te propicia una relación con la naturaleza mayor que en otros sitios.

P. Su última película, “Justicia Artificial” es una ciencia ficción que casi roza la realidad, con la IA como telón de fondo

R. Era algo que me interesaba desde hace tiempo y empecé a investigar en 2017, hice primero un documental sobre la posibilidad de implementar la inteligencia artificial en la administración de justicia y eso me sirvió de proceso de investigación para luego escribir la película con Víctor Sierra que fue coguionista y luego estrenarla en 2024.

P. Cuando empezó a trabajar sobre ella, 2017 todavía podría ser ciencia ficción, pero ahora…

R. Sí, cuando empecé no existía ni Chatgpt ni el resto de las herramientas que popularizaron la IA, pero la inteligencia artificial ya era algo muy estudiado y trabajado cuando empecé a imaginar ese argumento. Me interesaba por reflexionar sobre quién controla, quién está detrás de estas máquinas, quien se está apoderando de todos esos datos y eso que significa, qué impacto puede tener en nuestras vidas, en nuestras instituciones democráticas, en nuestra soberanía… y lo que se está viendo ahora es que el impacto es muy grande a no ser que hagamos algo.

P. ¿Cuándo decidió usted dedicarse al mundo del audiovisual? ¿Era ese su objetivo?

R. Mi objetivo era contar historias. Empecé primero leyendo mucho y jugando juegos de rol y en ese tipo de juegos te pasas todo el rato inventando historias y ya con doce o trece años hice mis primeros cortometrajes con vecinos de mi calle. Mis padres se dedicaban al audiovisual, por lo que era un medio que tenía muy cercano y con 20 años hice mi primer corto más profesional, “Panta rei, todo flúe” y a partir de ahí empecé, haciendo cortos, trabajando en rodajes, en marketing online cuando llegó la crisis al audiovisual y luego volví.

P. ¿Se puede vivir dignamente del audiovisual desde Galicia?

R. Yo creo que la industria audiovisual gallega ha crecido mucho y es una de las más potentes de España. Se puede vivir del audiovisual en Galicia y desde Galicia pero tienes que moverte mucho, porque Madrid sigue siendo el centro de muchas decisiones. Se puede vivir dignamente, es cierto, pero sin romper con esa incertidumbre que es propia no solo de la continuidad laboral en la creación audiovisual sino de cualquier actividad que tenga que ver con el mundo cultural. El miedo a cuándo saldrá adelante el siguiente proyecto siempre está ahí.