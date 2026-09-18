The Speedways, de Londres a Ourense

The Speedways regresa a España con una intensa gira con la que recalará en Galicia, y en particular en Ourense, para repetir ante un público que ya es un viejo conocido. “¡Si nos invitáis a unas cervezas, tocaremos toda la noche! ¡Esperamos que la gente de Ourense baile, cante y se lo pase en grande!”, esgrime el líder vocal y guitarrista Matt Julian. “Prometemos darlo todo sobre el escenario y esperamos que la gente de Ourense traiga sus zapatos de baile”, agrega Adrian Alfonso, bajista y coros de la banda británica de power pop que completan Dan Spagnolo en guitarra líder y coros y Kris Hood en batería, y que actuará el 25 de septiembre en el Café Cultural Auriense.

“Lo pasamos genial la última vez que estuvimos en Galicia -rememora Adrian-; nunca olvidaré la primera vez que probé una tortilla gallega, y Kris es un auténtico fanático del pulpo: se lo comería para desayunar, comer y cenar. La última vez que estuvimos allí compré un imán de nevera para los dos con un pulpo como recuerdo del viaje”. Y Dan tiene su plan: “¡Estamos deseando volver a Galicia y tocar en Ourense! Como ‘gordo’ de la banda, estoy deseando disfrutar de la comida y el vino gallegos”.

Con un sonido mix del productor de The Ronettes Phil Spector, con referentes del power pop y rock como Tom Petty y The Exploding Hearts, The Speedways presentará su flamante lanzamiento “Luna/I Shouldn’t Have Tried To Leave Without You” (2026), así como también alguna sorpresa. “Sacaremos otro sencillo totalmente nuevo llamado ‘All Bets Are Off’ justo antes de volar a España, e incluso tocaremos un par de canciones inéditas de nuestro próximo álbum”, anunció Adrian.

Pregunta. Se suele definir vuestro sonido como “Ronettes-Punk”. ¿Cómo se sienten con este rótulo y cómo definirían ustedes vuestro estilo?

Respuesta. Mark: Está bien, pero creo que somos bastante difíciles de encasillar. Yo diría que es pop de guitarra con una mezcla equilibrada de melancolía y bubblegum.

R. Dan: ¡Creo que es una buena etiqueta, pero quizá sólo una parte de nuestro sonido! Es difícil describir el propio proyecto, pero creo que te acercarías bastante a los Speedways si metes en una batidora el punk de finales de los 70 y principios de los 80, el heartland rock, el pub rock y el pop de los 60.

P. ¿Qué mirada tienen desde Londres del pop y el rock español?

R. Dan: España tiene fama de ser un país de grandes aficionados al rock and roll, tanto en lo que respecta a los músicos como a los seguidores.