Tregua en Ourense

Casi en gira permanente y con tan buena respuesta del público en convocatoria como para demostrar que hay relevo en un rock que es hoy refugio de minorías, Tregua actuará en Ourense, más en concreto en el Café Cultural Auriense, el próximo viernes 30 de enero. Con la promesa de un show “intenso” y “lleno de rock”, la banda gallega oriunda de La Coruña que integran Mario “Petru” García (voz y guitarra), Adrián Torreira (guitarra), Iván Aguado (guitarra), David Ruiz (bajo y coros), Rubén Rodríguez (teclados y piano) y Miguel Vieites (batería) también está presentando nuevas canciones, como es el caso de “No soy perfecto” o “Todo vuelve a empezar”, gracias a combinar composición y grabación con carretera.

Pregunta. -Estuvieron en Ourense el 16 de noviembre y repiten el 30 de enero. ¿Qué pueden adelantar sobre el show y cuáles son vuestras expectativas para este reencuentro con el público ourensano?

Respuesta. -Sí, hemos hecho la primera fecha y se llenó la sala y hemos decidido hacer esta segunda. Los conciertos se presentan intensos y llenos de rock, como nos gusta, ambiente caliente y cercano con el público. Ourense, además, es tierra rockera, tierra de (Los) Suaves, y para nosotros será un reencuentro emotivo con el público ourensano.

P. -Desde 2024 parecen estar en gira permanente, a la vez que están componiendo canciones para un próximo disco. Tal hiperactividad, ¿es la fórmula hoy para ser y estar en un género rock que no es el protagonista principal en el abanico musical nacional y mundial?

R. -Somos banda de carretera, de escenario, de tocar siempre. No sabemos ni queremos hacer otra cosa que no sea tocar y, aprovechando la actual fórmula de lanzar canción a canción el disco prácticamente se puede tener hecho desde antes del lanzamiento del mismo. Nosotros lo aprovechamos para no parar de tocar y, además, incorporar en el repertorio las canciones nuevas que siempre nos motivan y, de esta forma, la gente va escuchando lo que se viene.

P. -Se suele hablar de Tregua como una banda que protagoniza el recambio generacional del rock español más clásico. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿En qué lugar?

R. -Bueno, es algo que debe marcar el público, pero lo que sí está claro es que toda la crítica musical avala este mismo pensamiento. Nosotros encantados de estar ahí y de que la gente haga comentarios positivos al respecto, por supuesto que te ayuda a llegar a más gente y llenar las salas que es lo que nos está ocurriendo a partir de ahí, depende de nosotros al tocar, de convencerlos de que es así y de que les gustará la banda que acaban de descubrir.