El conjunto de cuevas y bodegas de Seadur, en Larouco, se consolida como Ben de Interés Cultural

El Diario Oficial de Galicia publica este jueves la declaración de Ben de Interese Cultural del conjunto de cuevas y bodegas de Seadur, situadas en el ayuntamiento ourensano de Larouco. De este modo, concluye todo el proceso de este reconocimiento con el que se acredita su valor etnológico, relacionado con la cultura del vino, y por ser reflejo de la cultura y de las formas de vida tradicionales de un pueblo a lo largo de su historia.

La culminación de este procedimiento llega tras el visto bueno a este decreto por parte del Consello do Goberno galego, el pasado 6 de abril, después de haber recibido los informes favorables del Consello da Cultura Galega y del Museo do Pobo de Galicia, que le reconocen a este lugar un valor cultural sobresaliente.

Con esta declaración, que eleva a 797 el número de Ben de Interese Cultural existentes en Galicia, se le otorga el máximo nivel de protección al conjunto de 81 bodegas y cuevas de Seadur, que constituyen por su autenticidad e integridad un bien sobresaliente del patrimonio cultural gallego. A este respecto, el Decreto destaca que se trata de un gran núcleo perfectamente conservado, ya que son mínimas las alteraciones de las edificaciones tradicionales y son escasas las afecciones producidas por el uso de materiales modernos sin revestir o por la modificación de alturas y volúmenes.

Reflejo de la cultura y formas de vida de un pueblo a lo largo de la historia

De igual forma, esta declaración se fundamenta en que estas bodegas conviven en un espacio único en el que, tanto la excepcionalidad de las cuevas como la homogeneidad de sus detalles técnicos, vinculadas a las formas de vida y cultura tradicional, son testimonio de las relaciones de uso y mantenimiento y reúnen valores propios que deben ser destacados. En consecuencia, su conservación se considera relevante por ser reflejo de la cultura y de las formas de vida del pueblo gallego a lo largo de la historia.

Función social, familiar y vecinal

La arquitectura de las cuevas de Seadur responde a una función de guarda y conservación, por la necesidad de resguardar el vino de las altas temperaturas de la zona y también de ofrecer condiciones adecuadas hasta el momento del injerto. Otro de los usos de las cuevas es el encuentro social, familiar y vecinal, convirtiéndose en un lugar donde compartir festividades, conversaciones cotidianas y procesos sobre la elaboración o resultado de la vendimia que con tanto esfuerzo se elabora y que la cueva mantiene en óptimas condiciones.

En el expediente se destaca que todo esto conforma un conjunto de elementos etnológicos fundamentales a preservar como memoria de la identidad, cultura y tradiciones de Seadur, de Valdeorras y, por extensión, de todo el pueblo gallego.

Además, el Decreto incide en que estas infraestructuras están muy arraigadas en la comarca de Valdeorras, que conserva estos elementos constructivos integrados de forma armónica en el paisaje, mediante la utilización de los materiales naturales de las zonas en las que se asientan. Así, pueden estudiarse hoy en día como referentes de arquitectura bioclimática tradicional, por su apropiado e inteligente uso de la tierra y el aire que las envuelve, creando las condiciones adecuadas para su funcionalidad.