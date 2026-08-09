Larouco celebró su primer “Vitis Lumen” bajo el sello Galicia Calidade

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participaron en la primera edición de Vitis Lumen, una iniciativa celebrada en el municipio de Larouco para poner en valor el vino, la gastronomía y el territorio.

Bajo el lema “Saborea o Vitis Lumen”, la Consellería do Medio Rural organizó paradas gastronómicas a lo largo del recorrido, donde los asistentes pudieron degustar una amplia variedad de productos gallegos amparados por sellos de calidad. Entre ellos se encontraban productos de Artesanía Alimentaria, panes con indicación geográfica protegida, quesos, mieles, Ternera Gallega, Pemento de Herbón, Grelos de Galicia y Lacón Galego.

Alemparte destacó la importancia de las figuras de calidad diferenciada para garantizar el origen y la autenticidad de los productos, además de contribuir a reforzar la identidad de los territorios y generar valor para los productores. Por su parte, Xosé Merelles puso en valor el gran potencial enoturístico de Valdeorras, una comarca que, además del vino, cuenta con un importante patrimonio cultural y paisajístico..