Larouco alimenta a los lobos para alejarlos de sus viviendas

La presencia de lobos en las inmediaciones, e incluso en las calles de Larouco, preocupa a los vecinos. Al menos cinco ejemplares son vistos merodeando por los montes próximos a la localidad desde abril. Así lo apuntaron fuentes vecinales, que explicaron cómo desde hace aproximadamente un mes depositan restos de animales en un paraje denominado Alto do Couto. Con esta iniciativa pretenden lograr que los animales no tengan necesidad de bajar al pueblo en busca de alimento.

“Déixollo no mesmo sitio e ao día seguinte vou a mirar a ver se o comen”, comentó un vecino de la localidad, que seguidamente explicó que al regresar al lugar comprobó que los lobos comieron todo el alimento, dejando un rastro de excrementos. Estos restos, que delatan la presencia de ejemplares de esta especie, no solo fueron vistos en el monte. “Na estrada, a dez metros da igrexa vimos excrementos”, puntualizaron las mismas fuentes vecinales, confirmando el paso de estos animales por el mismo centro del casco urbano de Larouco.

Cinco ejemplares

Los vecinos aseguran haber visto, cuando menos, una pareja de lobos, acompañada por sus tres crías. Su presencia en las afueras de la localidad valdeorresa limita los paseos de los vecinos a sus calles, un confinamiento obligado por temor a ataques como el que hace semanas vivieron los perros de una familia. A su vez, los propietarios de ganado tuvieron que recoger las reses para evitar ataques como los que acabaron con 21 ovejas a finales del año pasado.

En Larouco son conscientes de que los lobos volverán a acercarse. “Van baixar porque os lobeznos terán que aprender a cazar”. Así las cosas, confían en que estos animales se alejen cuando dé comienzo la temporada de caza del jabalí, que debería arrancar el próximo mes de agosto. Los ladridos de los perros y los disparos de los cazadores bastarían para apartarlos.