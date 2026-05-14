La presencia de lobos alerta a los habitantes de Larouco

Los vecinos de Larouco ya no salen a pasear por las cercanías del pueblo. Si antes llevaban a sus perros por las pistas próximas a la localidad valdeorresa hace días que dejaron de hacerlo. Tienen miedo a los lobos. Son varios ejemplares y ya no se asustan de los humanos.

Lo comprobó este miércoles un vecino de la localidad, quien siguió las evoluciones de uno de los lobos mientras conducía su vehículo. “Pode verse tódolos días. A xente xa non quere ir pasear”, comentó, refiriéndose a un animal que se movía a poco más de 100 metros de las primeras casas de Larouco cuando eran las 13:30 horas, a plena luz del día.

Pero ese no es el único lobo que deambula en torno al pueblo de Larouco. Un poco más lejos de este, a unos 300 metros de sus calles también puede verse a una pareja, estos ejemplares, cuya presencia ya era detectada a finales del pasado mes de abril.

Esta situación se da en un pueblo que a finales del año pasado acusó varios ataques de esta especie, acciones que se saldaron con la muerte de 21 ovejas. Como resultado de ellas, los propietarios de ganado tomaron la decisión de encerrar a sus animales para evitar nuevas pérdidas.

Los ataques a la cabaña ganadera son cada vez más frecuentes

La presencia del lobo en el oriente ourensano es cada vez más frecuente y con ello también los ataques a la cabaña ganadera de las zonas de montaña. En el último mes se ha registrado una oleada de ataques, especialmente en la comarca de As Frieiras y en los límites con Zamora. Hace unos días un potro sufrió las mordeduras de un lobo en el municipio zamorano de Barjacoba, en el límite con A Mezquita.

Alexis Fernández, responsable de una explotación equina, aseguraba esta misma semana que “os ataques son cada vez máis constantes. Buscan as crías e os animais máis débiles”.