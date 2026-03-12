Xarrete y fiesta para recordar la solidaridad frente al fuego en Ourense
FESTA DO XARRETE
Un grupo de jóvenes agradece los esfuerzos y reconocimientos recibidos durante los incendios de 2025 con la comida popular Festa do Xarrete. Se desarrollará el 28 de marzo en la localidad que tienen como punto de encuentro: Larouco.
Los valdeorreses tardarán en olvidar los difíciles días de agosto de 2025, cando un infierno de fuego se adueñó da comarca, arrasando más de 30.000 hectáreas de seus montes. Foron xornadas de rabia, pero tamén de unión entre quen colaboraron cos equipos de extinción de las llamas. O recordo dese tempo está presente nos integrantes da asociación Sempr3 Larouco, o colectivo xuvenil surgido no concello de Larouco, que está detrás da comida popular á que chamou “Festa do Xarrete” e que se desenvolverá no polideportivo municipal da localidade o próximo 28 de marzo.
“La idea xurdiu no verán. Tras os incendios, nos dixemos que despois dos recoñecementos e méritos que se nos deron durante os incendios, unha boa maneira de agradecer a todo o mundo o esforzo que fixo era organizar unha festa para o pobo, na que puidésemos reunirnos todos”, explicou Bruno de Sousa, socio deste grupo de xoves que ten como punto de encontro o concello de Larouco. Nos plans da asociación está o de repetir a xornada festiva todas as veces que sexa posible.
Ademais de Bruno de Sousa, en Sempr3 Larouco están Sandra Jardón, David Anta, Rubén Darío, Enzo González, Ioannis Klimathianakis ou Celia Fernández. Non están só na organización. Aínda que a premura coa que foi organizada a festa non facilitou a búsqueda de colaboración, si atoparon apoio na bodega Ladera Sagrada.
O colectivo lanzou 400 entradas para degustar un menú a base de consomé e entremeses, “xarrete” de tenreira e bica de Larouco. Pódense conseguir en varios puntos de Larouco —Consistorio, panadería O Noso Capricho, bar Casa de Papel e bar Patri— e tamén en Seadur —A Rectoral—, Freixido —bar Freixido— ou A Rúa —taller de aluminios Luis e carnicería Nogueira—. Pódense adquirir por 25 euros antes da data límite do 20 de marzo e, para reservar mesa, é preciso contactar co 616 046 079.
